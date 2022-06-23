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Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekeleri görüşmek için toplandı. TBMM Anayasa -Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...
Ekleme: 23.06.2022 - 16:04 Güncelleme: 23.06.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını değerlendirmek için AK Parti Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri dikkate alındığında, yasama dokunulmazlığının amacının milletvekillerini keyfi ve asılsız ceza, soruşturma ve kovuşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu belirtti. Yasama dokunulmazlığının, milletvekilliği görevinin öneminin, ciddiyetinin ve itibarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Beyazıt, 'Milletvekillerine tanınan dokunulmazlık, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemez. TBMM, kurulduğu günden bugüne toplumda saygınlığını güçlendirerek devam ettirdi. Milletvekillerinin de TBMM'nin saygınlığına zarar verme ihtimali bulunan tavır, tutum ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir' dedi.

Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz için yeni gelişme...

'NİHAİ KARAR MERCİ TBMM GENEL KURULU'

Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, hakkında en fazla dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekili olduğunu aktaran Beyazıt, 'Milletvekillerinin azami şekilde bu tür tavır ve davranışlardan uzak durması gerekiyor. Gündemimize aldığımız dosyalar, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in tekrar mahiyeti gösteren ve kamuoyunda infiale sebep olan, kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren dosyalar. Yasama organın saygınlığına zarar verebilecek mahiyetteki bu iddiaların komisyon tarafından incelenmesi, parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının korunabilmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Dosyalarda yer alan suçlamalar iddia niteliğinde olup, komisyonumuzun görevi de ilgili milletvekilinin suçlu olup, olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır. Bu konudaki nihai karar merci ise TBMM Genel Kurulu'dur' dedi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın Aydeniz hakkında kullandığı ifadelerin doğru olmadığını savundu. Daha sonra Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyasının içeriği tek tek okundu. Komisyonun HDP'li üyeleri ise basın önünde dosyaların içeriğinin okunmasına itiraz etti.

HAZIRLIK KOMİSYONU KURULACAK

TBMM Anayasa -Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
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