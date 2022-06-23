Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi

Son dakika memur ve emekli maaşı zammı açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA DUYURDUBakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi. Nebati, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak, '2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.MAAŞLARA YÜZDE 40 ZAM!Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz.EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 76'YA ULAŞAN ARTIŞ2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz' diye konuştuMİLYONLAR BU HABERE KİLİTLENDİTemmuz zammı için nefesler tutuldu. Emekli ve memurları yakından ilgilendiren son dakika açıklamaları da peş peşe geliyor. Temmuz'da emeklilerin, memurların ve kamu işçilerinin maaşları önemli oranda artacak. Asgari ücrete ara zam için de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklama geldi. Numan Kurtulmuş, 'Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz.' dedi.NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEMMUZ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!Numan Kurtulmuş, 'Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi için atılacak adımlar var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz.' dedi.ASGARİ ÜCRETLİYE ARA ZAM NASIL OLACAK?Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrette, Temmuz'da ara zam beklentisi var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, karar çıkarsa, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de 3 formül konuşuluyor. 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması ya da yıllık enflasyon farkının yansıtılması gündemde.Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon 6 aylık yüzde 40.75, yıllık yüzde 76.60 olacak. Buna göre ilk formül yüzde 40.75, ikincisi de yüzde 26.10 (76.60- 50.50) zam yolunu açacak. Bir formül de Ocak'ta vergide yapılan gibi bir prim desteğinin sağlanacağı 'prim farkı' formülü.Brüt asgari ücrette 750,60 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 875,70 liralık prim maliyeti var. Burada bir destek bekleniyor.MEMUR VE EMEKLİYE EK İYİLEŞTİRMETemmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Ayrıca Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme bekleniyor.Ocak'ta 2.5 puanlık bir ek zam yapılmıştı. Yine benzer bir karar çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. İlk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75. Bu tahmine göre Temmuz zammı yüzde 40.25, 2.5 puanlık ek zam yapılması halinde de yüzde 42.75 olabilecek.KAMU İŞÇİSİNE ZAM VE ENFLASYON FARKIKamu işçileri de Temmuz'da zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta 2.5 puanlık refah payı alan işçiler için, Temmuz'da da benzer bir ek zam bekleniyor.TABAN AYLIKLARDA ARTIŞEmeklilerin Ocak'ta 2 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinde de artış bekleniyor.Ocak'ta en düşük aylık tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya çıkmış, 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.Yüzde 40.75'lik zam tahminine göre, Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 lira olacak.Yapılacak iyileştirmeyle de en düşük aylık ödemesinin 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor.BAYRAM İKRAMİYESİEmekliler Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. İkramiye tutarı halen bin 100 lira. Ancak bu ödemenin tutarında da bir artış beklentisi bulunuyor.TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?Memur:Mevcut: 6.429Yüzde 35.14 zamlı: 8.688Yüzde 40.25 zamlı: 9.016Yüzde 42.75 zamlı: 9.177Memur emeklisi:Mevcut: 4.289Yüzde 35.14 zamlı: 5.797Yüzde 40.25 zamlı: 6.016Yüzde 42.75 zamlı: 6.123SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİSSK(2000 öncesi)Mevcut: 3.292Yüzde 35.64 zamlı: 4.466Yüzde 40.75 zamlı: 4.634SSK(2000 sonrası)Mevcut: 2.041Yüzde 35.64 zamlı: 2.768Yüzde 40.75 zamlı: 2.873Bağ-Kur esnafMevcut: 2.948Yüzde 35.64 zamlı: 3.999Yüzde 40.75 zamlı: 4.150Bağ-Kur tarımMevcut: 2.343Yüzde 35.64 zamlı: 3.178Yüzde 40.75 zamlı: 3.298