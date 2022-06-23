Miçotakis provokasyona doymadı! AB Zirvesi planına Türkiye'den jet yanıt

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı provokatif hamleler gerilimi daha da tırmandırıyor. Dün, haddini aşan açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu defa da AB Zirvesi'ndeki planı ortaya çıktı. Miçotakis'in Türkiye'yi Zirve'de, AB'ye şikayet edeceğinden bahseden Ta Nea gazetesi, aynı zamanda skandal bir tasarıyı da AB Komisyonu'na sunacaklarını dile getirdi. Öte yandan gazete, Türkiye tarafından üst düzey bir hükümet yetkilisinden konuyla ilgili açıklama geldiğini de ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon giderek tırmanıyor. Son zamanlarda Yunan basınında provokasyon dolu haberlere yer veriliyor.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis daha önce benimsediği şikayet politikasına tekrardan sığınma kararı aldı. Yunan gazetesi Ta Nea'dan alınan bir habere göre Miçotakis, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Türkiye ile yaşanan krizi yeniden gündeme getirecek.Miçotakis'in Türkiye'yi AB'ye şikayet edeceğinden bahseden gazete, 2 gün sürecek olan Zirve'nin sonunda Yunanistan'ın AB'den Türkiye'nin davranışlarını kınayan bir metin hazırlamasını isteyeceğini de aktardı.Ta Nea'nın aktardığına göre EURACTIV tarafından alıntıları yayınlanan sonuç taslağında AB liderlerinin Türkiye'nin Yunanistan'a karşı olan sözde 'gerilim tırmandıran hareketlerinin' kınanması bekleniyor.Taslakta yer alan skandal ifadeler şöyle:'Avrupa Konseyi, Türkiye'nin son dönemde tekrarlanan eylem ile açıklamalarından derin endişe duyuyor. Türkiye, tüm AB üye devletlerin egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir'Öte yandan gazete, Türk hükümetinden ismini vermeyen bir yetkilinin olayla ilgili açıklama yaptığından da bahsetti.Üst düzey bir Türk hükümet yetkilisi, EURACTIV'ın Yunan baskısında yaptığı açıklamada, Miçotakis'in AB Zirvesi'ndeki tutumunun, Türkiye tarafından adaların askerden arındırılması konusunda bu ay içinde yapılacak olan NATO Zirvesi'nin gündeme getirileceğini söyledi.Üst düzey yetkili gazeteye verdiği demeçte, 'Türkiye'nin Yunanistan'a NATO'da nasıl davranacağı, tamamen Yunanistan'ın söylemlerine göre şekillenecek. Dozu ona göre ayarlayacağız' dedi.Dün, Capital adlı Yunan televizyon kanalından Spyros Dimitrelis'e konuşan Miçotakis yine Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanmıştı.Miçotakis, Paris Antlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılan adalar başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz'deki ihlallerini unutarak Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarında Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de yayılmacılıkla suçlamıştı.ABD ile ilişkilerin stratejik derinliğine vurgu yapan Yunan Başbakan 'Ülke, tarihin doğru tarafında yer almalıdır. Milli çıkarlar bunu gerektiriyor' ifadelerini kullanmıştı.