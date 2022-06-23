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Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Bakan Soylu duyurdu: Sabotajcı itiraf etti

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti.

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Bakan Soylu duyurdu: Sabotajcı itiraf etti
Ekleme: 23.06.2022 - 18:11 Güncelleme: 23.06.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı! Bakan Soylu duyurdu: Sabotajcı itiraf etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişinin ifade işlemleri sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.

Bakan Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.


BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığına dair bir tespitimiz ve kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda bunu paylaşacağız" demişti.



SABOTAJCI İTİRAF ETTİ

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Yakalanan kişi yangını çıkardığını itiraf etti." dedi.

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