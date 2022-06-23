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Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisi görünce öfkelenen kadın, kuzeni Bülent N. gelince sakinleşip, hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 23.06.2022 - 12:41 Güncelleme: 23.06.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

İddiaya göre kuzeni Bülent N.'yi uzun süredir göremeyen Nebahat N., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi. Nebahat N., yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyalarını atmaya başladı.

Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

Nebahat N.'nin attığı eşyalar nedeniyle park halindeki 3 araç da hasar gördü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisin gelmesine sinirlenen Nebahat N., bu kez eline aldığı çekiçle balkon camlarını kırdı.

Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

KUZENİNİ GÖRÜNCE SAKİNLEŞTİ
Nebahat N.'yi ikna edemeyen polisler, kuzeni Bülent N.'ye ulaştı. 1 saat sonra olay yerine gelen Bülent N.'yi görünce sakinleşen Nebahat N., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nebahat N., muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kuzen krizi! Sokağı savaş alanına çevirdi!

Caddeye atılan eşyaların temizlenmesinin ardından bir süre kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.
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