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İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu

İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ve geçtiğimiz sene kariyerini sonlandıran milli tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Siyasete giren Yaman'ın rozetini geçtiğimiz gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. İYİ Parti'ye törenle katılan Yaman'ın ilk icraatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği paylaşımını sosyal medya hesabından silmek oldu. Yaman'a, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
Ekleme: 23.06.2022 - 16:25 Güncelleme: 23.06.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
Geçtiğimiz yıl kariyerini sonlandıran milli tekvandocu İrem Yaman siyasete atılma kararı aldı. İYİ Parti'ye katılan Yaman'ın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Yaman sosyal medya hesabından Akşener'le birlikte verdiği pozu 'Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır' ifadeleriyle paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE OLAN PAYLAŞIMINI KALDIRDI
İYİ Parti'ye törenle katılan İrem Yaman'ın ilk icraatı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği paylaşımını sosyal medya hesabından silmek oldu.

İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etmişti. Erdoğan ile buluşmasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yaman, İYİ Parti'ye adım atar atmaz bu paylaşımı kaldırdı. Yaman'a, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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İYİ Parti'ye katılan eski tekvandocu İrem Yaman'ın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafını silmek oldu
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