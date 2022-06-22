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İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmayı hedefliyor. Finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor..

İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi.
Ekleme: 22.06.2022 - 23:14 Güncelleme: 23.06.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Finans Merkezi Kanunu TBMM Genel Kurul’nda kabul edildi.
İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor.

İFM'nin alanı, yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İFM'de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler de düzenleniyor.

Finansal faaliyetlere ilişkin tanımda ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin İFM'de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ TARAFINDAN KATILIMCI BELGESİ VERİLECEK

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ait yetkiler İFM'de bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılacak. Teklife göre, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemler için tek durak büro oluşturulacak. İFM'de gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek.

Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek.

Katılımcılar kendi aralarında İFM'de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapabilecek.
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