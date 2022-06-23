İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris teki yangın üzerinden siyaset yapmaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde yapmalı" diyen Soylu şu ifadeleri kullandı:'NASIL KAOS OLUŞTURABİLİRİM' ŞEKLİNDE BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZVatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede 'nasıl kaos oluşturabilirim' şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır. Meselenin lojistiğinin ve diğer bütün desteklerinin nasıl sağlanacağını, aynı zamanda kamu araçlarının nasıl ortaya konulabileceğini bir program ve çerçeve içinde her şeyini yapmıştır. Gece görüşlü araçlar nerede diyor? Bir ana muhalefet partisi genel başkanı açıklama yapacaksa, devletin gelenek ve adabına uygun bir şekilde... Ki bu ne zaman olduysa kendisine bilgiyi vermişizdir. Tüm bilgiler kendilerine iletilmektedir. Türkiye'nin hava aracı açısından aldığı tedbirler bugün Marmaris'teki vatandaşlarımız da görmektedirler ki senkronize bir çalışma başından beri devam etmektedir ve devam edecektir.SÖYLEYECEĞİNİZ SÖZÜN ARKASINDA OLACAKSINIZHani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur."MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokatif açıklamalarda bulundu. Devlet, yangının ilk çıkış anından itibaren çalışmalarını başlatıp ekipleri bölgeye sevk etti. Gelen görüntülerde uçak ve helikopterin yangına müdahale için alevlerin arasına daldığı görülürken, yüzlerce orman işçisi ve itfaiye ekibi de canlarını alev kapanlarına siper etti. Gelen onca müdahale görüntülerine rağmen Meral Akşene , verilen mücadeleyi yok sayıp, hayatlarını ortaya koyan insanların azmini görmezden gelerek "Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var." ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU MARMARİS'E GİDİP ŞOV YAPMIŞTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangını bölgesine gitti. Yangından dolayı hükümeti suçlayan Kılıçdaroğlu'nun "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya uçağı da helikopteri de getirelim buraya" dediği anda helikopter sesleri büyük yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise havaya bakakaldı.