Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!

erkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanıyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Haziran 2022 Merkez Bankası faiz kararı için toplanacak Para Politikası Kurulu'nda (PPK) olacak. 2022 yılının 6. faiz kararı için açıklamada bulunacak Merkez Bankası, faiz karar metniyle paraya yön verecek.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.Faiz kararı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 6 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...21 Temmuz 202218 Ağustos 202222 Eylül 202220 Ekim 202224 Kasım 202222 Aralık 2022