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Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı ile beraber faiz karar metni gelecek dönemin para politikası konusunda belirleyici olacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne açıklanacak? Faiz kararı ne olacak? İşte kritik toplantı öncesi bilinmesi gerekenler...

Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!
Ekleme: 23.06.2022 - 09:23 Güncelleme: 23.06.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!
erkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklanıyor. Yurt içinde bugün tüm gözler Haziran 2022 Merkez Bankası faiz kararı için toplanacak Para Politikası Kurulu'nda (PPK) olacak. 2022 yılının 6. faiz kararı için açıklamada bulunacak Merkez Bankası, faiz karar metniyle paraya yön verecek.

Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için 23 Haziran bugün saat 14:00'de son dakika açıklamada bulunacak. Faiz kararı ile birlikte faiz karar metni gelecek dönemin para politkasına ilişkin sinyaller barındırdığından önem arz ediyor.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE OLDU?

Faiz kararı anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!

2022 YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ DE YÜZDE 14 GÖZE ÇARPIYOR

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIK MESAJI VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hemen her söyleminde TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama ve yüzde 5 enflasyon temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Gözler Merkez'de! Yılın altıncı faiz kararı!

LİRALAŞMA POLİTİKASI DİKKAT ÇEKİYOR

Merkez Bankası son dönemde yeni ekonomi politikaları çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber 'Liralaşma' stratejisi doğrultusunda yeni adımlar atıyor.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ: 8 FAİZ KARARI DAHA GELECEK

Merkez Bankası 2022 yılında Haziran ayı hariç 6 faiz kararı daha verecek. İşte faiz toplantı tarihleri...

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18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
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