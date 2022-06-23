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Beyaz Gazete
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Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

Diyarbakır'da 22 Haziran'da başlatılan operasyonda, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen şehit oldu.

Ekleme: 23.06.2022 - 16:25 Güncelleme: 23.06.2022 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Kahraman Mehmetçik'in terör ile mücadelesi hem ülke içinde hem sınırlar ötesinde devam ediyor.

Dün Diyarbakır kırsalında yurt içindeki hain PKK'lıları yok etmek için başlatılan Eren Abluka-18 Operasyonu da hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede PKK'lılarla sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmadan acı haber gelidi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 950 personel 61 operasyonel timin görev aldığı operasyonda, 2 asker şehit düştü.


Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

'3 asker yaralandı'

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık duyurusunda,'Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mmahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka-18 (Şehit J.Onb. Doğan DAĞCI) Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır' denildi.

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

Yaralı askerlerden 2'si şehit düştü

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

JÖH ve Jandarma Komando birlikleri teröristlerin ensesinde

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edildi.

Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için operasyonlar devam ederken iki vatan evladının baba ocaklarına ateş tüştü.

Acı haber Eskişehir'e ulaştı

29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un şehadet haberi memleketi Eskişehir'e ulaştı.

Şehidin Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldı.

Acı haberi alan şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Eskişehir Hava Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

3 Kasım'da evlenmişti

Öte yandan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç'un 3 Kasım tarihinde evlendiği, 6 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

Bir ateş de İzmir'e düştü

Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in şehadet haberi de İzmir'deki ailesine verildi.

İçen'in Ödemiş ilçesinde ikamet eden ailesine acı haberi, Kaymakam Fatih Aksoy ile askeri yetkililer verdi. Şehidin babası İdris, annesi Keziban ve eşi Semiha İçen'i askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda 2 asker şehit düştü

Şehidin baba ocağının bulunduğu Türkmen Mahallesi'ne Türk bayrakları asıldı.

Şehit İçen'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ödemiş'teki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'ne defnedilecek.
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