Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Yunanistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Tüm ülke, 33 yaşındaki Roula Pispirigo'yu konuşmuştu.Son 3 yılda 3 kız çocuğunu yitiren Pispirigou'nın 9 yaşındaki kızı geçtiğimiz nisan ayında hastaneye kaldırılmıştı. Küçük kız yaşamını yitirmiş, yapılan otopsi sonucunda da vücudunda 'öldürücü dozda' ketamin bulunmuştu.Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, Roula Pispirigo'nun 3 yılda yaşamını yitiren 3 kızının da ölümünde şüpheli konumda olduğunu söylemişti.Resmi soruşturmaya göre, minik kızın bedenine ölümünden 20 dakika önce ketamin verilmiş. Ölümünden 1 saat önce küçük kızı kontrol edilmişti; bu nedenle ketaminin doktor tarafından verilmediği ortaya çıkmıştı.Soruşturma derinleştirildiğine, 33 yaşındaki kadının kızını zehirlemeden önce gülerek poz verdiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve Atina'daki bir cezaevine sevk edilen kadın ile ilgili soruşturma devam ediyor.Pispirigou ise yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Nitekim kayıtlara göre 3 yaşındaki kızı Malena böbrek yetmezliğinden, 6 aylık kızı Iris ise kalp yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.Pispirigou'nun avukatı ise dün bir televizyon kanalında konuştu. Pispirigou'dan bahseden avukat, 'Bu kadının 3 çocuğunu gömen biri olduğunu hatırlayalım' dedi.Avukat, 'Dün Pispirigou'yu ziyaret ettim. Sanki kafasına iki ağır kiremit yemiş gibiydi. Suçlandığını kabul etmek istemiyor.' dedi.Avukatın bu açıklamaları büyük bir sansasyon yarattı. Pek çok uzman, suç delil teşkil edilecek kanıtların açıkça var olduğuna dikkat çekti.Öte yandan 9 yaşında hastane odasında annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen minik Georgina'nın doktoru konuştu.Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerinin eline geçen yeni bilgilere göre, Pispirigou hastanede ölen kızınını öldüğünü geç saatlerde doktor ve hemşirelere haber verdi.O anları anlatan doktor şu ifadelere yer verdi:'Başta ciddi bir şey olduğunu anlamadım, çünkü normal bir şekilde yürüyerek gelmişti. Güçlü bir yardım çağrısı değildi. Bağırıp çağırmadı, heyecanlı değildi. Bizi aradığını fark ettim. Ancak, söylediklerini çok alçak sesle konuştuğu için başta duymadım'Konuşmasının devamında doktor, 'Başta her şey normal görünüyordu. Rutin kontrol için tüm odaları kontrol etmiştim. Georgina izolasyon odasında ve normal görünüyordu. Onu en son canlı gördüğümde yanında annesi vardı' dedi.Teknik olarak Pispirigo halen suçlu değil. Dava süreci devam ediyor. Pispirigo'nun annesi ise kızını savunuyor.Bunun aksine 9 yaşındaki kızın babası Manos Deslakalis ise Pispirigou'yu suçluyor. 9 yaşındaki Georgina ile birlikte gömülen tabletin suç unsuru olabileceğini düşünen baba, tabletin gömüldüğü yerden çıkarılmasını sağlamıştı. Tablet de inceleme altına alınmıştı.Sosyal medyadaki bu görüntüde ise küçük kızın son anları yer alıyor. Öte yandan annenin kızını zehirledikten sonra bu pozu çektiği iddia edildi.Avukatın bu açıklamaları büyük bir sansasyon yarattı. Pek çok uzman, suç delil teşkil edilecek kanıtların açıkça var olduğuna dikkat çekti.