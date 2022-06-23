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Diplomasinin merkezi Türkiye oldu! Bakan Çavuşoğlu tahıl krizi için planlarını adım adım anlattı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yaptı. Tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu kriz için BM ile birlikte tasarladıkları planı adım adım anlattı.

Diplomasinin merkezi Türkiye oldu! Bakan Çavuşoğlu tahıl krizi için planlarını adım adım anlattı!
Ekleme: 23.06.2022 - 11:03 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Diplomasinin merkezi Türkiye oldu! Bakan Çavuşoğlu tahıl krizi için planlarını adım adım anlattı!
Dün, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, önemli görüşmeler için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı. Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını belirtti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ortak basın açıklaması yaptı. İngiltere Bakanı Truss'un açıklamalarında 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma çabalarının kolektif güç için önemli olacağını düşünmekteyiz. Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar duramayız' ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile iş birlikleri sorusuna da cevap veren Truss, 'Sanayi ve enerji konusunda çalışmalar yürütmek istiyoruz. Enerji konusunda tüm dünya tehdit altında. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda hedeflerimiz söz konusu. Sanayi ve endüstri kollarımızı güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. Türkiye ile Birleşik Krallık'ın ilişkilerini daha iyi hale getirmeliyiz. Türkiye, özellikle Ukrayna için çok şey yaptı. Bunun için kişisel olarak Mevlüt Bey'e teşekkür ediyorum. Eğer tahıllar limandan çıkmazsa ciddi bir sorun ortaya çıkacak. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor' sözlerine yer verdi.

TAHIL KRİZİ

Tahıl sevkiyatı adımlarınıdan bahseden Truss, 'Tahıl krizi ile ilgili net bir duruş sergiliyoruz. Eğer çzöüme kavuşmazsa yıkıcı sonuçları olacaktır. Sayın Çavuşoğlu ile de bu hususları konuştu. Ticari gemiler için güvenli bir geçiş kararının alınması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu hususta hem Türkiye'ye hem de müttefiklerimize güvenimiz tam' dedi.

BM PLANI

Bakan Çavuşoğlu ise Birleşmiş Milletler (BM) planını atıfta bulunarak 'BM planını destekliyoruz. Eğer anlaşma olursa İstanbul'da bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna'nın kara suları dışında bir güvenli bölge kurulacak ve gemilerin silah vs. taşımadığı kontrol edilecek. Biz hem Ukrayna hem de Rusya ile çabalarımıza devam ediyoruz. Daha çok Rusya üzerine odaklandık, çünkü İstanbul'da tarihi belli olmayan bir toplantı planı var. Bu hususta Rusya'dan bir dönüş bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'ye geldiği zaman gerçekleştirilen görüşme olumlu geçti. Toplantı için tüm tarafların 'evet' demesi gerekiyor.

'SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ'

Sürecin şaffaflığına dikkat çeken Çavuşoğlu, 'Her tarafla sürekli temas halindeyiz. Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere taraflara da bilgi veriyoruz. Türkiye olarak yapıcı bir rol oynayıp çaba sarf ediyoruz. Rusya'nın beklentileri de ortada. Gemi güvenliği ve ödemelere dikkat çekiyor.' sözlerine yer verdi.
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