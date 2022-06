Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban ibadetinin usulüne uygun yerine getirilebilmesi için dikkat edilecek hususlara ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, maddi imkanı olanların, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem manevi olarak Allah'a yaklaştığı hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunduğu anlatıldı.Kurban kesimi konusunda uyulması gereken bazı kurallar olduğu, uyulmadığı takdirde ibadetin bazı durumlarda geçersiz, bazı durumlarda ise eksik olabildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:'KOYUN VE KEÇİ SADECE BİR KİŞİ ADINA KURBAN EDİLİR''Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şarttır. Bu yaşları tamamlamayan bir hayvan kurban olmaz.Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli, iri olması halinde kurban edilebilir.Koyun veya keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir.'Kurban edilecek hayvanın sağlıklı ve organlarının tam olması gerektiği ifade edilen açıklamada, belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağı bildirildi.Açıklamada, 'Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması, hafif hasta ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir. Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış hayvanlar kurban olarak kesilebilir.' denildi.'ORTAKLARIN TAMAMININ NİYETİ İBADET OLMALIDIR'Hayvanın kurban niyetiyle ve vekalet veren kişi adına kesilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:'Ortakların tamamının niyeti ibadet olmalıdır. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Udhiyye kurbanının kesim zamanı, bayram günü bayram namazı kılındıktan sonra başlayıp bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder.Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar da kurban kesilebilir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bıçak bileme gibi hazırlıklar hayvanın gözü önünde yapılmamalı, kesim işleminin diğer hayvanların göreceği şekilde gerçekleştirilmemesine de özen gösterilmelidir.'Hayvan kesim ücretleri veya organizasyon giderlerinin, kesilen kurbanlık hayvanların etleri, derileri veya sakatatından karşılanmaması, bunların ayrıca ödenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, hissedarlar belirlenmeden hayvanların topluca kesilmesinin caiz olmadığı anlatıldı.Kurban ibadetinin en temel maksatlarından birinin de ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinin ulaştırılması olduğunun altı çizilen açıklamada, ticari kuruluşların, kurban organizasyonu kapsamında et satımını çağrıştıran uygulamalardan uzak durması, belli kiloda et miktarının kurban sahiplerine verilmesini taahhüt etmemesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, kurban etlerinin sahiplerine verilmesi üzerine anlaşma yapıldıysa, etlerin karıştırılmaması ve her hissedara kendi kurbanının etinin verilmesi gerektiğine işaret edildi.'KURBAN KANININ ALNA SÜRÜLMESİ İNANCI DOĞRU DEĞİLDİR'Kurban kesimiyle ilgili doğru bilinen yanlışlara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir.İnsanların bir araya gelerek topluca Hz. Peygamber adına bir kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama dinimizde mevcut değildir. Ölenin vasiyeti yoksa onun adına udhiyye kurbanı kesilmesi gerekmez. Kurban kanının, alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı doğru değildir.Evli olmayan kimselerin -gerekli mali imkana sahip olsalar da- kurban kesemeyecekleri anlayışı yanlıştır. Kurban kesim işlemini kadınların yapamayacağı anlayışı yanlıştır. Kesme becerisine sahip olan kişi, erkek olsun kadın olsun, kurban kesimini gerçekleştirebilir.Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışı doğru değildir. Bir büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabildiği gibi 6 kişi de ortak olabilir. Kurban etlerinin mutlaka 7 fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir.Kişi udhiyye kurbanını kestikten sonra bunun bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verdikten sonra geriye kalan kısmını kendi evi için kullanabilir.Kurbanlık hayvana ortak olanların bazılarının adak veya akika niyetiyle kurbana iştirak etmesinin kurbana engel olduğu şeklindeki anlayış hatalıdır. Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olması, kurbanın geçerli olması için yeterlidir.'İL İL KURBANLIK FİYATLARIÖte yandan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Bu noktada 'kurban fiyatları ne kadar?' sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki 2022 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir kurban fyatları...KURBAN FİYATLARI 2022 ANTALYAKüçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TLBüyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 GAZİANTEPKüçükbaş:2.400 TL – 3.200 TLBüyükbaş:32.500 TL – 51.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 ADANAKüçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TLKURBAN FİYATLARI 2022 BURSAKüçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TLKURBAN FİYATLARI 2022 İZMİRKüçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TLKURBAN FİYATLARI 2022 KOCAELİKüçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 İSTANBULKüçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TLBüyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TLKURBAN FİYATLARI 2022 ANKARAKüçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TLBüyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TLKURBAN FİYATLARI 2022 KONYAKüçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 ŞANLIURFAKüçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TLBüyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 DİYARBAKIRKüçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TLBüyükbaş:31.500 TL – 50.500 TLKURBAN FİYATLARI 2022 MERSİNKüçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TLBüyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL