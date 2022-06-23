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BOYGA ile hedef tam isabet! Yeni İHA kritik göreve başlıyor!

Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yeni bir proje daha başarılı şekilde güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Tüm test aşamalarını eksiksiz tamamlayan BOYGA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

Ekleme: 23.06.2022 - 14:36 Güncelleme: 23.06.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
BOYGA ile hedef tam isabet! Yeni İHA kritik göreve başlıyor!STM tarafından geliştirilen Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı (İHA) BOYGA'nın kabul testleri başarıyla tamamladı.

Tüm test aşamalarını geriden bırakan BOYGA, güvenlik güçlerine teslim edildi.

BOYGA ile hedef tam isabet! Yeni İHA kritik göreve başlıyor!

Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:

“Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun.”

BOYGA ile hedef tam isabet! Yeni İHA kritik göreve başlıyor!

BOYGA İLE HEDEFE TAM İSABET

STM'nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi BOYGA, üzerinde taşıdığı MKE tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek BOYGA, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip.

BOYGA ile hedef tam isabet! Yeni İHA kritik göreve başlıyor!

BİN 500 METREYE ERİŞEBİLİYOR

Bin 500 metre uçuş irtifasına erişebilen BOYGA platformu, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilo ağırlıkla tek er bir tarafından taşınabiliyor.

2 Eksen gimbale olan BOYGA, HD 720P çözünürlükte ve 10x optik yakınlaştırma yeteneği olan bir kamera sistemine sahip.

C Bant datalink üzerinden 8 kilometre kontrol menzili bulunan BOYGA, 10.1 inç dokunmatik ekran üzerine inşa edilen yer kontrol istasyonundan kontrol edilmekte.
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