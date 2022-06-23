Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı!

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün gece organ yetmezliği nedeniye 93 yaşında hayatını kaybetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir paylaşımla Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesjlarını iletti. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.