  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 23.06.2022 - 11:09 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı!
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu dün gece organ yetmezliği nedeniye 93 yaşında hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir paylaşımla Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesjlarını iletti. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Miçotakis provokasyona doymadı! AB Zirvesi planına Türkiye'den jet yanıt
AK Parti'den muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt: Kirli bir algı oluşturuyorlar! Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın
CHP'li Belediye'den Türk Lirası'na saygısızlık!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası açıklaması: Haksız tahrik indirimi tartışmaya açılmalı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar
Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı!
İsveç'te PKK skandalları tam gaz devam ediyor! YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi televizyona çıkardılar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Süleyman Soylu: Yangın çıkışıyla ilgili elimizde bir isim var
Rütbeleri geri alındı!
Prens Selman'ın Türkiye ziyaretine övgü!
Diplomasinin merkezi Türkiye oldu! Bakan Çavuşoğlu tahıl krizi için planlarını adım adım anlattı!
Putin'in gizemli nükleer çantasını taşıyordu! O albay başından vurulmuş halde bulundu
Suudi Bakanlarla ekonomi zirvesi! ''Verimli bir görüşme gerçekleştirdik!''
Suikast hücresine şafak baskını! Hedefte İsrail vatandaşları vardı!
Marmaris'te baş döndüren hava trafiği! Büyük seferberlik!
Yunan kaşınıyor! Miço'dan skandal sözler!
ABD'den PKK itirafı!
Fetö'nün yeğeni yakalandı!
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti! Ölüm haberini torunu duyurdu!
Evini satıp fünye üretti!

Evini satıp fünye üretti!

36 Milyon TL dolandırılmıştı! Dolandırıcıların taktiğini anlattı!

36 Milyon TL dolandırılmıştı! Dolandırıcıların taktiğini anlattı!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Her ülke için tehlike!

Her ülke için tehlike!