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Bakan Nebati: 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." dedi.

Ekleme: 23.06.2022 - 11:51 Güncelleme: 23.06.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Enflasyonla mücadele kapsamında önemli adımlar atıldığını dile getiren Bakan Nebati, 'Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.' dedi.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu, iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için azami çabayı gösteriyor ve gerekli adımları ivedilikle atıyoruz.
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