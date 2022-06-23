Adana'da petrol müjdesi! Yabancı şirket kuyuya beton dökmüş!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan çalışmalarda yüksek kalitede olduğu tespit edilen petrol bulundu. Daha önce yabancı şirketlerin bölgede çalışma yaptığı, bin 500 metre derine inildiğini ancak petrol bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Ancak TPAO yaptığı aramada bin 350 metre derinlikte petrol rezervini keşfetti. Bölge halkı gelişmeden büyük mutluluk duydu.Daha önce arama yapan yabancı şirketin 'Petrol yok' diyerek kapattığı kuyuda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yüksek kalitede petrol çıkardığı öğrenildi. Petrolün bulunması yöre halkını da sevindirdi.İlçeye bağlı Soysalı Mahallesi'nde TPAO'ya bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrol kuyularının olduğu alanlarda ve yollarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.60 yıl önce yabancı şirketlerin gelip sahada araştırma yaptıkları ve 'Burada petrol yok' denilerek kuyularının üzerinin kapatıldığı iddia edildi.1998 Ceyhan Depremi'nden sonra aynı sahada tekra yabancılar tarafından araştırma yapıldığı ve bu seferde bin 500 metre derinliğe inildiği yine 'Petrol yok' denilerek kuyunun kapatıldığı öne sürüldü.Son 2 yıldır ise bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yaptığı aramada bin 350 metrede petrol bulduğu öğrenildi.'Çukurova 1' isimli araştırma sahasından çıkan petrolün 'yüksek' kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi.Petrolün bulunduğu alanda çalışmalar hızlı bir şekilde sürerken vatandaşlar ise bu durumdan mutlu.Soysalı mahallesinde yaşayan vatandaşlar, 'Tırlarla malzemeler getiriliyor. Daha önce yabancılar burada petrol yok diyordu ama yalan söylemişler. Ama şimdi petrol çıktı. Bu ülkemiz için çok önemli ve sevindirici bir olay' dediler.Doğduğundan bu yana köyde yaşayan 66 yaşındaki İsa Sezgin, 'Mısır sulaması yapılırken 1998 yılında suyun içerisinde siyah bir maddenin çıktığı ve bununda mısırı bozduğu görüldü.Bunun üzerine tarla sahibi maddeyi götürüyor ve petrol olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi 2 kuyudan verim alınıyor. Buradan günlük 2-3 tanker petrol gidiyor. Bu memleket için çok olumlu bir şey. Buradan petrolün çıkması faydalı olur' diye konuştu.Köyde 14 kuyu açılacağını öğrendiğini anlatan Sezgin, 'Buraya tırlarla malzeme geliyor. Demek ki büyük bir şeyler var ki geliyor. 1967 yılında ben çocukken buraya yabancılar geldi ve 20-30 metrelik kuyu açıp 'Burada bir şey yok' deyip çekip gittiler.Ancak en sonunda bizim insanımız buldu bu petrolü. Mutlaka burada petrol var. Yabancı burada sana para kazandırmaz. Burada Türkiye'nin kalkınması, para sahiplerinin elini çekmesi demek. Ne zaman sen muhtaç olursun yabancı gelir buraya parasıyla para kazanır. Sende yarı aç, yarı tok kalırsın' ifadelerini kullandı.Ayrıca geçen Nisan ayında TPAO'ya, Adana'da 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.