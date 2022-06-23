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Acı haber geldi! Diyarbakır kırsalında yaralanan 2 Mehmetçik şehit düştü!

Diyarbakır Lice kırsalından teröristlerle çıkan çatışma yararlanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ile Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehitlerin silah arkadaşları bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekleme: 23.06.2022 - 09:49 Güncelleme: 23.06.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Acı haber geldi! Diyarbakır kırsalında yaralanan 2 Mehmetçik şehit düştü!
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen ''Eren Abluka-18 Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı Operasyonunda'' teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralandı.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edilmiştir.
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