36 Milyon TL dolandırılmıştı! Dolandırıcıların taktiğini anlattı!

Tele dolandırıcılara toplamda 36 milyon lira kaptıran 40 yaşındaki Erde Mühendis İcra Kurulu Başkanı yüksek mühendis Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı. Dolandırıcıların, 'Hakkında gizli soruşturma yürütülüyor' iddiasına inanana Ataman ifadesinde, cep telefonunun sürekli açık olduğunu söyleyerek, 'Çok değişik taktikler kullanarak beni tamamen kendilerine inandırdılar' dedi. Ataman, dolandırıldığını anladığı süreci ise şu şekilde anlattı: 'Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım.'Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ın ifadesine ulaşıldı. Ataman'ın sadece 14 günde 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro (36 milyon lira) nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda mücevherini kaptırdığı öğrenildi. Paraları çekmek ve dolandırıcılara vermek için ise 3 farklı banka ve 3 farklı şubeden yüklü miktarda para çektiği saptandı.Talihsiz kadın, dolandırıcıların ilk olarak kendisini 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sularında evinde bulunan sabit telefon hattını aradıklarını söyledi. Ardından cep telefonunu da arayan dolandırıcıların, kendilerini Terörle Mücadele şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttıklarını, WhatsApp üzerinden bir de polis kimliği gönderdiğini aktardı.Ataman ifadesinde, 'Benim hakkımda gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, FETÖ'ye ait kara para aklama gibi işlemlerde benim de banka bilgilerimin karıştığını, hatta benimle ilgili gözaltı kararı alındığını söyledi. Benim durumunda 48 kişi olduğunu, adıma farklı bankalarda kasalar açıldığını ve buna benzer şeyler ifade etti. Ardından tüm bankalarda bulunan kasalardaki paralarımı çekmemi ve kendilerine vermemi söylediler' dedi.Kendisini dolandırıcıların yönlendirmesiyle parça parça olmak üzere toplamda 836 bin 400 dolar ve 167 bin euro parayı kasalardan aldığını söyleyen Ataman, 'İlk olarak 1 Kasım'da bir bankanın Tarabya şubesine ardından ise bir başka bankanın aynı muhitteki şubelerine giderek bu bankalarda bulunan kasalarımdan toplamda 240 bin dolar ve 167 bin euro para çektim. Hatta ben şubelere gittiğimde telefonum sürekli açıktı. Bana mücevherleri değil sadece paraları almamı söylemişlerdi' ifadelerini kullandı.Paraları aldıktan sonra kendisine eve gitmesi gerektiğini söylendiğini aktaran Ataman, 'Fotoğraflarını çekip kendilerine göndermemi istediler. Devamında paralar içerisinde F6, F7 ile başlayan seri no'lu paraların örgüt üyeleri tarafından değiştiğini bildirdiler. Çok değişik taktikler kullanarak ve söylemlerde bulunarak beni tamamen kendilerine inandırdılar' dedi.Parayı kendilerine teslim etmemi isteyince ben de sorumluluktan kurtulmak için bunu kabul edip Sarıyer Çayırbaşı'nda saat 22.00 sıralarında buluştum. 20 yaşlarında uzun ince yapılı, yüzü maskeli birisiydi. Bu paraları sırt çantasında bu şahsa teslim ettim' diyen Ataman, dolandırıcıların ardından kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini aktardı.Aynı hafta içinde 4. Levent'teki bir bankanın şubesinden 450 bin doları çekerek yine bu şekilde Tuzla taraflarında bir yere yönlendirildiğini belirten Ataman ifadesine şöyle devam etti: 'Bu kez Arapça konuşan ince uzun yapılı 20 yaşlarında bir şahsa paraları gri bir sırt çantasında teslim ettim. Sonrasında benden hesaplarımdaki paraları çekip kendilerine teslim etmemi istediler. 10 Kasım'da bir bankanın Tarabya'daki şubesinden 64 bin dolar ve ertesi gün ise başka bir bankadan 11 bin 300 dolar para çektim. Bu parayı çekerken bir kadın beni gözetlemişti.'Bu parayı da Fatih'te bir emlak ofisinin bulunduğu sokağa götürmesi istendiğini belirten Ataman; 'Orada buluna genç bir şahsa karton torba içerisinde paraları teslim ettim. 15 Kasım'da ise farklı bir bankadan daha 71 bin dolar para çekip Bakırköy'de başka bir şahsa daha teslim ettim. Bu şekilde benden paraları parmak izi çalışması yapmak amacıyla aldıklarını belirttiler. Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım. Beni dolandıran şahıslardan şikayetçiyim.' dedi.