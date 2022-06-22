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Uluslararası Enerji Ajansı: Avrupa, Rus gazında tam kesintiye hazır olmalı

IEA Başkanı Birol, "Kışa yaklaştıkça Rusya'nın niyetini daha iyi anlıyoruz" dedi.

Ekleme: 22.06.2022 - 11:02 Güncelleme: 22.06.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Enerji Ajansı: Avrupa, Rus gazında tam kesintiye hazır olmalıRusya, rubleyle ödeme yapmayı kabul etmeyen Avrupa ülkelerine gaz akışını kesiyor.

Diğer taraftan Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar uygulayan kıta ülkeleri, Rus gazına alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Avrupa ülkelerine doğalgaz çağrısı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa'nın bu kış Rusya'nın doğalgaz ihracatının tamamen kesilmesine "acilen" hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.

Hükümetlere, taleplerin azaltılması ve eskiyen nükleer santrallerin açık tutulması konusunda önlemler alınması için çağrı yapıldı.

"Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olunmalı"
IEA Başkanı Fatih Birol, Financial Times'a verdiği demeçte, Rusya'nın, geçtiğimiz hafta, Avrupa ülkelerine gaz arzını azaltma kararının, daha fazla kesintinin habercisi olabileceğini söyledi.

Birol, "Avrupa, Rus gazının tamamen kesilmesi durumuna hazır olmalı." ifadesini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı: Avrupa, Rus gazında tam kesintiye hazır olmalı

"Rusya'nın niyetini daha iyi anlıyoruz"
"Kışa yaklaştıkça Rusya'nın niyetini daha iyi anlıyoruz." diyen Birol, "Kesintilerin, Avrupa'nın depoları doldurmasını önlemeye ve Rusya'nın kış aylarında etkisini artırmaya yönelik olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Paris merkezli IEA, geçen yıl Rusya'yı, Ukrayna savaşı sırasında Avrupa'ya gaz tedarikini manipüle etmekle alenen suçlayan ilk resmi kuruluşlardan biriydi.

Avrupa, doğalgaz meselesini konuşuyor
Fatih Birol ayrıca, kış yaklaştıkça, Avrupa'daki hükümetler tarafından alınan taleplerle ilgili önlemlerin daha fazla ve kapsamlı olacağına inandığını sözlerine ekledi.
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