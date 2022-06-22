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Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!

Üç yıl önce düzenlediği konserin geliriyle yangın söndürme uçağı alacağını söyleyen Tunç Soyer'in sözü yalan oldu

Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!
Ekleme: 22.06.2022 - 13:15 Güncelleme: 22.06.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınıyla mücadele devam ederken yangından hükümeti sorumlu tutan ve algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan muhalefet yine boş durmadı. Yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer üç yıl önce düzenlediği konser organizasyonun geliriyle yangın söndürme uçağı alacağını duyurmuştu. Yangın söndürme uçağı alacağını açıklayan Soyer, üç yıl geçmesine rağmen sözünü tutmadı. Soyer'in sözünü ettiği konserden elde edilen gelirin nereye harcandığı ise bilinmiyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün akşam 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Otluk Koyu'na doğru hızla ilerledi.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının mücadele ettiği yangına saatlerdir süren müdahalenin ardından bölgeden sevindiren bir haber geldi. Gelişmeleri yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

MUHALEFET ALGI OPERASYONLARINA BAŞLADI

Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken yangından hükümeti sorumlu tutan ve algı operasyonlarıyla çalışmalara leke sürmeye çalışan muhalefet yine boş durmadı. Yangına 14 uçak ve 20 helikopterle müdahale edilmesine rağmen uçak ve helikopterin olmadığını savunan muhalifler sosyal medyada provokatif paylaşımlara başladı. Yangınlar üzerinden hükümeti hedef alan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği açıklamaları yeniden gündem oldu.

Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!

TUNÇ SOYER: YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI ALACAĞIZ

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de yapılan konserde Oğuzhan Uğur, Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent gibi pek çok ünlü isim sahne almıştı. Bu isimler para almadan sahneye çıkarken Tunç Soyer, konser öncesinde katıldığı pek çok programda elde edilen gelirlerle 'yangın söndürme uçağı' alınacağını dile getirmişti.

9 Eylül 2019'da bir programda konuşan Soyer, konserlerde yapılacak bağışla yangın söndürme uçağı alınmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Soyer, 'Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. 9 Eylül'de büyük bir konser olacak. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak.' demişti.

Ancak konserin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen toplanan paralara ilişkin herhangi bir bilgi yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin envanterinde ise yangın söndürme uçağı bulunmuyor.
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