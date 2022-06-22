Tanınmamak için bakın ne yapmış? Suikastin 1 numarası köşeye sıkıştı!

Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı ismi olan planlayıcı konumundaki dönemin alay komutanı Levent Göktaş'ın, polisin yapacağı operasyon öncesi kaçışına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Göktaş'ın tanınmamak için bir restorantın tuvaletinde bıyıklarını kestiği görüldü. Ankara'da 18 Aralık 2002'de akademisyen Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş firar etmişti.İkinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Göktaş'ın İstanbul Maslak'ta kızının evine ve Ankara'daki ofisine eş zamanlı baskın yapıldı. İki adreste de bulunamayan Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese de gitti ancak zanlının çoktan firar ettiği belirlendi.İstanbul'da aranmaya başlayan zanlının, kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da bir restoranda iki işbirlikçi ve bir avukat ile kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Buluştuğu işbirlikçiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile kaçış planının detaylarını restoranda yapan Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti.Göktaş'ın yakalanması için oluşturulan özel ekip, Göktaş'ın işbirlikçilerle birlikte Antalya'ya gittiğini tespit etti. İşbirlikçilerin yaşadığı adresleri tespit eden Ankara ve Antalya Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri A.G.'nin evine baskın yaptı. A.G. evinde bulunamazken, işbirlikçi A.G. ile Ö.Y. gözaltına alındı.Polisteki sorgularında Mustafa Levent Göktaş'ın A.G.'nin baskın yapılan evin bulunduğu bölgedeki başka bir evde saklandığını itiraf etmesi üzerine bu adrese de operasyondüzenlendi. Yapılan operasyonda Göktaş'ın A.G.'nin evine baskın yapıldığını fark ederek kaçtığı belirlendi. Yakalanan işbirlikçiler Göktaş'ın 6 aylığına peşin parayla villa kiraladığınıanlattı. Göktaş'ın işbirlikçilerden kendisini yurtdışına kaçırmaları için yardım istediği öğrenildi.Özel ekip, Antalya'da yüzlerce güvenlik kamerasını izledikten sonra, Göktaş'ın Antalya'da sırt çantasıyla sokaklarda dolaştığını belirledi. Göktaş'ın 15 Haziran'a kadar Antalya'da kaldığını, burada yakalanacağını anlayınca öncü araçla İstanbul'a kaçtığı, burada bir işbirlikçinin evinde 1 gece kaldıktan sonra taksiyle Anadolu yakasındaki Üsküdar'da bulunan büyük bir şirketin merkezine gittiği tespit edildi. O günden beri kayıp Göktaş, özel ekip tarafından tüm Türkiye'de aranıyor.