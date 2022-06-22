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Sri Lanka'da kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü! Petrole bile para yok

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Ekleme: 22.06.2022 - 13:32 Güncelleme: 22.06.2022 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Sri Lanka'da kriz! Başbakan duyurdu ekonomi çöktü! Petrole bile para yok
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, aylardır tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurdu.

Başbakan Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka'nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek 'Ekonomimiz tamamen çöktü.' ifadesini kullandı.

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM
Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.
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