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Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'e yapılacak amfi tiyatro yapım işi için 14 milyon 363 bin liralık muhammen bedelle yapılan açık ihaleyi, rekabet koşulu oluşmadığı gerekçesiyle iptal etti. Ardından Kamu İhale Kanunu'ndaki sınıra takılmamak için işi ikiye bölerek ihaleye çıkıp kanunu deldi. Usulsüz ihale ile yapılan şaibeli tiyatronun açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı öğrenildi.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
Ekleme: 22.06.2022 - 09:47 Güncelleme: 22.06.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın başkanlığını yaptığı Didim Belediyesi'nde skandal uygulamalardan biri de 23 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılacak olan Didim Amfi Tiyatro yapım işi oldu. 3 ihale süreci usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

İlk ihale, yaklaşık maliyet üzerinden açık ihale usulü yapıldı. 7 bin 253 metrekare brüt alanda betonarme inşaat, elektrik, mekanik tesisat ve peyzaj işlerinin tamamını içeren ve belediye tarafından hazırlanan ihale 29 Nisan 2021'de 14 milyon 363 bin 310 lira 80 kuruş bedelle yapıldı. Komisyon, gerekli rekabet ortamı oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdi.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

Didim Belediyesi, yasal bir gereklilik olarak ikinci ihalenin de açık ihale usulü anahtar teslim bedel üzerinden yapılması gerekirken kamu ihale kanununun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulünü tercih etti. 

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

İHALEYİ DİYARBAKIR FİRMASI KAZANDI
İlana çıkılmaksızın belediye katılımcıları kendisi belirleyerek davet etti. Durum böyle olunca rekabet koşulları oluşmadı. İzmir, Aydın, Kuşadası, Söke ve çevresinde binlerce firma varken, Didim Belediyesi'nin Diyarbakır firmasını davet etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. İhaleyi, Diyarbakır Ticaret Odası'na kayıtlı Atakan Tunç adına kayıtlı Tunç İthalat İhracat Peyzaj ve İnşaat Limited Şirketi ile hisseleri Emrullah Güçlü adına kayıtlı Ada Güneş Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

Yaklaşık maliyetin 14 milyon 363 bin 310 lira 80 kuruş olduğu ihalenin yapım süresi 200 gün olarak belirlendi. 29 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen ihaleyi Tunç ile Güçlü adına kayıtlı şirketler tarafından teklif edilen 11 milyon 920 bin lira komisyon tarafından uygun görülerek kabul edildi. 10 Ağustos 2021'de firmalar ile sözleşme imzalandı.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

İLAVE İŞLER İÇİN AYRI İHALE, TEK TEKLİF
Didim Belediyesi amfi tiyatro yapım işi devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü 34 milyon 266 bin 184 lira 18 kuruş olarak iş artışlarını gerekçe göstererek yeni bir ihale yaptı. 10 Şubat 2022'de pazarlık usulü yapılan ihaleyi yine Diyarbakırlı Tunç İthalat İhracat Peyzaj ve İnşaat Limited Şirketi kazandı. Firma tek başına katıldığı ihaleyi 22 milyon 435 bin lira teklif vererek aldı. 18 Şubat 2022'de firma ile sözleşme imzalandı.

Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!

KANUNA TAKILMAMAK İÇİN İŞİ İKİ PARÇAYA BÖLÜP BELEDİYEYİ ZARARA SOKTULAR
Kamu İhale Kanunu'ndaki sınıra takılmamak için amfi tiyatro yapım işinin iki parçaya bölünüp ihale kanunu delinmesi dikkat çekti. İlk ihalede 14 milyon 363 bin liraya yapılması ön görülen iş, davet usulü iki ihaleyle 2.5 katına denk gelen 34 milyon 355 bin liraya mal oldu. Skandal amfi tiyatroyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran Perşembe günü yapacak.
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Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
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