Provokatör Şahan Gökbakar yine sahnede! Sosyal medyadan provokasyon yapmaya çalıştı rezil oldu!

Marmaris'te meydana gelen orman yangınında tüm ekipler canla başka mücadele ederken ve tüm olanaklar seferber edilmişken sosyal medyada provokasyon peşine düşenler oldu.Geçen seneki yangınlarda olduğu gibi bu sene de provokasyonlarla vatandaşları devletin yangınla mücadelesine karşı kışkırtmaya çalışanlardan biri de ünlü oyuncu Şahan Gökbakar oldu.Gökbakar, yangın söndürme uçağından çekilen görüntüleri paylaşarak 'Nerede bu uçaklar' diye paylaşım yaptı.Karadan itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'ların bile müdahale ettiği ve havadan 20 uçak ve 14 helikopterin çalışmalara katıldığı yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına tepki gösterdi.Gökbakar, OGM'nin 'Muğla / Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. #OrmanınKahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor.' paylaşımına 'Yangın çıktı ve helikopter 8 dakika içinde mudehale mi etti? Yoksa yangın çıktı, büyüdü sonra siz farkettiniz ve farkettikten sonra mı 8 dk içinde helikopter geldi??? Soruyorum sizce aşağıdaki yangın başlayalı 8 dk olmuş olabilir mi? 8 dk da yangın bu kadar yayılabilir mi?' sözleriyle tepki gösterdi.Doğa ve çevre programları yapımcısı Güven İslamoğlu, Şahan Gökbakar'ın paylaşımlarına tepki geldi.Güven İslamoğlu, Gökbakar'ın provokatif paylaşımına, 'Uçak helikopter yangını söndürmez... Dip örtü yanıyorsa kara müdahalesi önemli... Alanda mücadele eden insanların moralini bozmayın... Ben söylemiştim ne demek????? 20 uçak 55 helikopter var... 2 görüntü ile yorum yapmayın. Yangını İHA'lar termal kamera ile tespit etmiş...' sözleriyle tepki gösterdi.Ayrıca Şahan Gökbakar'a provokatif paylaşımları nedeniyle vatandaşlar da sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Twitter'da #AllahBelanıVersinŞahan etiketi 'TT' oldu.