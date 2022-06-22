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MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Ekleme: 22.06.2022 - 09:17 Güncelleme: 22.06.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' ifadesi kullanıldı.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu!
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