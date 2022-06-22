  • USD: 17,32 - 17,35
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında esnafa zorla kepenk kapattırıp, örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 22.06.2022 - 09:43 Güncelleme: 22.06.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, esnafa zorla kepenk kapattırdığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı, ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle 'Şahmeran' adı verilen operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerini aradı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürüldü.
İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek!
Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki yangında provokasyon!
Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!
İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken açıklama: İBB beni zoom'layarak izlemiş
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Afganistan'da büyük deprem: 950 kişi hayatını kaybetti
Eski Yunan komutandan Türkiye itirafı! ''Resmen sıkıştık!''
Akşener'den insanların emeklerine saygısızlık!
İsveç'ten pes dedirten yalan!
Tanınmamak için bakın ne yapmış? Suikastin 1 numarası köşeye sıkıştı!
Ocakbaşı işleten SİHA Sezgin'in oğlu Mitan Alican ikinci kez kavgaya karıştı! Bahçeli'nin kastettiği bölücü kebapçı CHP'li Tanrıkulu mu?
İBB'nin ağaç katliamına tepki!
Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek
Rumları 'Abdülhamid Han' korkusu sardı! 'Acil koduyla' toplandılar!
Marmaris'te orman yangını! Bakanlar olay yerinde!
Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
Müjdat Gezen Gezi Firarisi ile buluştu.
Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!