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Marmaris yangını rüzgarla büyüdü! Tahliyeler başladı: Cennet koylar tehlikede

Marmaris Bördübet mevkiinde devam eden yangın, öğle saatlerinden sonra rüzgarın etkisiyle büyüdü. Doğa harikası, yoğun kızılçam ağaçlarının olduğu 3 noktada bölgede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, gökyüzünü kızıla boyadı. Bölgede çok sayıda yangın söndürme ekibi, alevlerle kora kor mücadele ediyor. Bölgede tahliyeler başladı. Maviyle yeşilin buluştuğu cennet koylar küle döndü.

Marmaris yangını rüzgarla büyüdü! Tahliyeler başladı: Cennet koylar tehlikede
Ekleme: 22.06.2022 - 19:21 Güncelleme: 22.06.2022 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Marmaris yangını rüzgarla büyüdü! Tahliyeler başladı: Cennet koylar tehlikede
Marmaris Bördübet Koyundaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yedi adalar mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına müdahale edilmeye başlandı.

TOPYEKUN MÜCADELE

Alevler gökyüzünü kızıla boyadı. Yangınla topyekun mücadele başladı. Antalya Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı.

DSİ, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri, Jandarma, Tomalar yangın bölgesine sevk edildi. Yöre sakinleri ve gönüllüler de yangın bölgesine koştu. Çevre illerden çok sayıda destek ekip geldi.

BAKAN KİRİŞÇİ: "KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Kirişçi, "Marmaris'te meydana gelen yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Beklentimiz yangının bugün tamamen kontrol altına alınması.

Bu sabah Datça'da bir yangın çıktı ve söndürüldü. Fethiye'de de yangın çıktı o da kontrol altına alındı. Millet olarak bu tür durumlarda dayanışma örneğimizi göstermeliyiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YAYILMAYA BAŞLADI

Öğle saatlerinden sonra rüzgarı şiddetini artırmasıyla, alevler yayılmaya başladı. Yangın, Bördübet, Küfre ve Değirmen yanı sırtlarında şiddetini arttırdı.


Alevler, maviyle yeşilin buluştuğu cennet koyla kül döndü. Alevler hızla ilerlemeye devam ediyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Yangın bölgesinde tahliyeler başladı. Yangın bölgesinde 20 ev, 68 şahıs, 13 büyükbaş, 16 küçükbaş hayvan 10 tavuk ve 5 araç tahliye edildi.
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