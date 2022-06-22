Marmaris'teki yangınlardan hükümeti sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, yine rezil oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te orman yangını çıkan bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, kameralar karşısına geçerek yangınlardan hükümeti sorumlu tuttu, “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayında net bir şekilde duyuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yangından siyaset devşirmeye çalıştı.HÜKÜMETİ HEDEF ALDIKılıçdaroğlu, Marmaris'te yaşanan orman yangını nedeniyle, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan orman yangını hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Armutalan bölgesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya" diye konuştu.VAADİNİ HELİKOPTER SESLERİ BASTIRDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesleri net bir şekilde duyuluyordu. CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.