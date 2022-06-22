  • USD: 17,32 - 17,35
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek

Marmaris’te çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek
Ekleme: 22.06.2022 - 09:23 Güncelleme: 22.06.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saat 20.02’de çıkan yangın devletin tüm kurumlarını seferber etti.

Alevlere ilk müdahale 8 dakika sonra, 20.10’da gerçekleştirildi. 3 farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangını söndürmek için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi sahaya çıktı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek

“Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz”
Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Canlı yayında yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı."

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek

“Sabotaj ihtimali yüzde 90”
Sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek

Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor." ifadelerini kullandı.
İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek!
Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki yangında provokasyon!
Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!
İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken açıklama: İBB beni zoom'layarak izlemiş
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Afganistan'da büyük deprem: 950 kişi hayatını kaybetti
Eski Yunan komutandan Türkiye itirafı! ''Resmen sıkıştık!''
Akşener'den insanların emeklerine saygısızlık!
İsveç'ten pes dedirten yalan!
Tanınmamak için bakın ne yapmış? Suikastin 1 numarası köşeye sıkıştı!
Ocakbaşı işleten SİHA Sezgin'in oğlu Mitan Alican ikinci kez kavgaya karıştı! Bahçeli'nin kastettiği bölücü kebapçı CHP'li Tanrıkulu mu?
İBB'nin ağaç katliamına tepki!
Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek
Rumları 'Abdülhamid Han' korkusu sardı! 'Acil koduyla' toplandılar!
Marmaris'te orman yangını! Bakanlar olay yerinde!
Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
Müjdat Gezen Gezi Firarisi ile buluştu.
Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!