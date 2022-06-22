Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda, dün akşam saat 20.02’de çıkan yangın devletin tüm kurumlarını seferber etti.Alevlere ilk müdahale 8 dakika sonra, 20.10’da gerçekleştirildi. 3 farklı noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.Karadan ve havadan müdahale edilen yangını söndürmek için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi sahaya çıktı.Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.Canlı yayında yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:“Yangın Yediadalar denilen bölgede başladı. Sabotaj ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yanan bölge Marmaris'in en bakir bölgesi, genç bir ormandı ama maalesef büyük oranda kaybediyoruz. İlk başta havadan müdahale oldu ancak havanın kararması ile helikopter iniş yapmak zorunda kaldı."Sabotaj ihtimalini kuvvetlendiren bir başka açıklama da Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ten geldi.Öztürk yaptığı açıklamada, "Geçen sene de yaşadık biz bu olayı. Üç yerde birden yangın çıktı. Sabotaj şüphesi var. Sabotaj ihtimali yüzde 90. Oradaki arıcılar, 3-4 kişinin kaçtıklarını gördüklerini söyledi. Polis ekipleri inceliyor. 3 ayrı bölge cayır cayır yanıyor." ifadelerini kullandı.