Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden itibaren barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, krizden kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girmişti. Bugün Rusya ve Türkiye heyetleri arasında kritik bir zirve gerçekleşti. Zirvenin olumlu sonuçlandığı bilgisi gelirken Türk gemilerinin Ukrayna'dan ayrıldığı öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.GÜNDEMDEKİ KONULARAçıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.