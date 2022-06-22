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Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen "kırmızı hat diplomasisi" kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi.

Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
Ekleme: 22.06.2022 - 13:22 Güncelleme: 22.06.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden itibaren barış için çok yönlü diplomasi yürüten Türkiye, krizden kaynaklanan küresel gıda tedariki sorununu çözmek için devreye girmişti. Bugün Rusya ve Türkiye heyetleri arasında kritik bir zirve gerçekleşti. Zirvenin olumlu sonuçlandığı bilgisi gelirken Türk gemilerinin Ukrayna'dan ayrıldığı öğrenildi.

Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.
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Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
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