Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı!
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 Irak uyruklunun, örgüt üyesi olduğu belirlendi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.