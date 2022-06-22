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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı!

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Ekleme: 22.06.2022 - 14:22 Güncelleme: 22.06.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı!
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6 Irak uyruklunun, örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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