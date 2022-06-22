Hava durumu raporu paylaşıldı! Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.4 BÖLGEDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Devam edecek sağanakların ise öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü olacağı öngörülüyor.YAĞIŞLARIN YEREL KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYORYağışların cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 21°C, 32°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 20°C, 29°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 18°C, 29°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 19°C, 31°CParçalı bulutluEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 21°C, 34°CAz bulutluİZMİR 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 22°C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY 21°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 24°C, 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 15°C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA 17°C, 30°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 24°CParçalı bulutluDÜZCE 17°C, 27°CParçalı bulutluKASTAMONU 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 20°C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun, gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜMÜŞHANE 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 20°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 8°C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KARS 8°C, 21°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN 12°C, 24°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık