Hava durumu raporu paylaşıldı! Meteoroloji tarih verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-27 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; birçok ilde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, tarih verip birçok bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı bölgelerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.
4 BÖLGEDE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Devam edecek sağanakların ise öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü olacağı öngörülüyor.
YAĞIŞLARIN YEREL KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR
Yağışların cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 21°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Giresun, gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 8°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık