Eski Yunan komutandan Türkiye itirafı! ''Resmen sıkıştık!''

Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyon giderek tırmanıyor. Son zamanlarda Yunan basınında provokasyon dolu haberlere yer veriliyor. Yunanistan Eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise bir Yunan kanalına verdiği demeçte dikkat çeken ifadelere yer verdi.Eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Apostolakis, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında çok önemli bir müttefik olduğunu ve bunun Türkiye için bir avantaj olacağını ifade etti.Apostolakis şu ifadeleri kullandı:'Türkiye'ye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg nefes aldırdı. Türkiye'nin NATO desteği var. Hem ABD'den alınacak F-16'lar hem de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik durumlarıyla ilgili bir pazarlık noktası var'Eski Bakan, Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımınının çok zor olacağını ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bahsederek 'Akar'ın konuşmaları kuralsız bir hükümet olmadıklarını gösteriyor. Türkiye iddialarından da vazgeçmiyor' dedi.Yunanistan'ın Türkiye hamleleri karşısında sıkışmışlığından bahseden Apostolakis, 'Savaş devam ederken Türkiye'nin hem Batı hem de ABD için oynayacağı roller var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik' ifadelerinde bulundu.Daha önceki konuşmalarında da Apostolakis, 'Türkiye'nin kıstırılmış olduğunu düşünmek çok yanlış. Çünkü Türkiye, jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir' diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı.Apostolakis yine önceki konuşmalarında 'Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet yoktur' sözlerine vermişti.