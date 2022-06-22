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EGM: Marmaris yangınıyla ilgili yapılan provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Ekleme: 22.06.2022 - 20:42 Güncelleme: 22.06.2022 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;

Yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik vegüvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.

Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten" hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

#marmaris etiketi(hashtag) kullanılarak 22787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %59.42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.
EGM: Marmaris yangınıyla ilgili yapılan provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlatıldı
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