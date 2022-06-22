  • USD: 17,32 - 17,35
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da başladı: Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu!

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel görev alıyor.

Ekleme: 22.06.2022 - 10:55 Güncelleme: 22.06.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da başladı: Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu!
Terör örgütü PKK'ya vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 950 personelin katılımıyla Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı.


Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde 'Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit J.Çvş Murat Doğan' Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

KOMANDO VE JÖH'LER DEVREDE
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon,
Jandarma Özel Harekat, 950 personel (61) operasyonel tim görev alıyor.

Devam eden operasyonda;
- (975) g toz esrar,
- (1.750.991) kök kenevir bitkisi,
- (4650) metre sulama hortumu,
- (1) adet su motoru,
- (1) adet dalgıç pompa,
- EYP yapımında kullanılan (3) kg kimyasal madde, (1) adet ateşleme anahtarı, (2) adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, (4) şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.'
İftiraları belgelendi! Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek!
Küresel tahıl krizinin çözümü için Moskova'da kritik toplantı! Türk gemileri Ukrayna'dan ayrıldı
Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki yangında provokasyon!
Tunç Soyer konser gelirleriyle uçak alacaktı! Sözü yalan oldu!
İçişleri Bakanı Soylu'dan dikkat çeken açıklama: İBB beni zoom'layarak izlemiş
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Afganistan'da büyük deprem: 950 kişi hayatını kaybetti
Eski Yunan komutandan Türkiye itirafı! ''Resmen sıkıştık!''
Akşener'den insanların emeklerine saygısızlık!
İsveç'ten pes dedirten yalan!
Tanınmamak için bakın ne yapmış? Suikastin 1 numarası köşeye sıkıştı!
Ocakbaşı işleten SİHA Sezgin'in oğlu Mitan Alican ikinci kez kavgaya karıştı! Bahçeli'nin kastettiği bölücü kebapçı CHP'li Tanrıkulu mu?
İBB'nin ağaç katliamına tepki!
Şaibeli tiyatronun açılışı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan! CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü kanunu deldi!
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Sabotaj ihtimali yüksek
Rumları 'Abdülhamid Han' korkusu sardı! 'Acil koduyla' toplandılar!
Marmaris'te orman yangını! Bakanlar olay yerinde!
Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
Müjdat Gezen Gezi Firarisi ile buluştu.
Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Kayseri'de bulundu: En büyüğü elmas kadar!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Eski nişanlıdan kezzap dehşeti!

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!

Twitter’da işten çıkarmalar olacak mı? Twitter nasıl olacak? İşte Elon Musk’ın en büyük endişesi!