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Coşkun Başbuğ'dan 'tezkere' eleştirisi: Biz kurşunu ABD'den beklerken CHP'den geliyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında Libya tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP'yi eleştirdi. Bunun CHP'nin kara lekesi olduğunu belirten Başbuğ, "Biz ABD'den beklerken kurşunu CHP'den geliyor. Biz Fransa'dan beklerken darbeyi CHP'den geliyor." dedi.

Ekleme: 22.06.2022 - 21:40 Güncelleme: 22.06.2022 - 21:42 / Editör: Ozge Selin
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin 'hayır' oyuna rağmen dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"ABD'DEN BEKLERKEN KURŞUN CHP'DEN GELİYOR"

"İktidar iliklerine kadar ve son damla kanına kadar can hıraş bir mücadele veriyor." diyen Başbuğ, "Biz ABD'den beklerken kurşunu CHP'den geliyor. Biz Fransa'dan beklerken darbeyi CHP'den geliyor. Bu CHP'nin bir kara lekesidir." ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TVNET canlı yayınında Libya tezkeresine 'hayır' oyu veren CHP'yi eleştirdi. Bunun CHP'nin kara lekesi olduğunu belirten Başbuğ, 'Biz ABD'den beklerken kurşunu CHP'den geliyor. Biz Fransa'dan beklerken darbeyi CHP'den geliyor.' dedi.

CHP'nin 'Ne olursa olsun o tezkere geçmeyecek' sözlerini anımsatan Başbuğ, "Allah'tan iktidar hakim ki kanun geçti ve biz şu an Libya'da herkesin konuştuğu denklemi kurduk." diye konuştu.

"DIŞ GÜDÜM AĞZIYLA KONUŞULMUŞ LAFLAR"

Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP'nin tavrını hatırlayın. 'Bu ihanettir' diye çok net bir çizgisi vardı Sayın Bahçeli'nin ve yerden göğe kadar da haklı. Bunu basit bir siyaset deyip geçiştiremezsin. Bunu basit bir ağızdan çıkan gaf diye okuyamazsın. Bu kasıtlı, bilinçli ve devletin dibine dinamit koyacak şekilde dış güdüm ağzıyla konuşulmuş bir laftır ve o refleksle ortaya çıkmış bir güdümdür."
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