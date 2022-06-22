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BİM, Carrefour ve Migros'a mahkemeden ret! Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara itiraz etmişlerdi!

3 büyük zincir marketin, Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal kararının iptali ve durdurulması için açtıkları davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Ekleme: 22.06.2022 - 11:07 Güncelleme: 22.06.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
BİM, Carrefour ve Migros'a mahkemeden ret! Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara itiraz etmişlerdi!
Zincir marketlere, Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrası yeni bir gelişme yaşandı. BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme itirazları değerlendirdi. Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.

MAHKEMEDEN ZİNCİR MARKETLERE ŞOK
Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir
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