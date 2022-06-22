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Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bölgede açıklamalarda bulundu. Kirişçi açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol alındığını ifade etti. Öte yandan Marmaris'te meydana gelen yangına 14 uçak, 20 helikopter ve 1600 personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Ekleme: 22.06.2022 - 11:29 Güncelleme: 22.06.2022 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi orman yangının meydana geldiği Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

Kirişçi'nin açıklamasından satır başları:

Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Temennimiz bugün bu olayın neticelenmesi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz.

Datça'da bir yangın çıktı o söndürüldü.

Yangına 14 uçak 20 helikopter ile müdahele ediliyor.

1600 KİŞİ MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da gece yarısı yaptığı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini, gün aydınlandığında ise 20 helikopter ve 14 uçağın da söndürme çalışmalarına katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

BAKAN KİRİŞÇİ VE BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi da gece yarısı yaptığı açıklamada, "Milletimize ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızla birlikte Ankara'da önce kendi merkezimizde, yangının başladığı saat 20.00'den itibaren, takip ettiğimiz hadiseyi bir yerinde görelim, inceleyelim, tespitlerimiz ona göre yapalım düşüncesiyle, önce Dalaman Havalimanına iniş yaptık. Oradan da helikopterle yangın sahası üzerinde tur yaptıktan sonra yangının olduğu yere yer araçlarıyla erişmeye çalıştık. Yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik."

"Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de Bin 600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3,5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" dedi.

Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'teki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de jandarmamızın sayın bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.
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