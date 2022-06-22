Avrupa'da 'Enflasyon' krizi! Rekor üstüne rekor!

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ile birlikte İngiltere'de de 'enflasyon' krizi yükseliyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.İngiltere'de enflasyon, mayısta yüzde 9,1'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede nisanda yüzde 9 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,1'e yükseldi. Enflasyondaki artışa en fazla katkıyı enerji, yakıt, gıda ve konut fiyatları verdi.İngiltere'de enflasyon mayıs ayında 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Ülkede enflasyon geçen aylarda da zirve yapmıştı.Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Savaş sonrası artan enerji fiyatlarının da etkisiyle mayıs ayında üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 oranında artış gösterdi. Aralık 2021'den bu yana devam eden artış, en çok doğal gazda görüldü. Santraller bir yıl öncesine göre doğal gaza yüzde 241.2 daha fazla ödeme yaptı. Dağıtımdaki doğal gaz artışı yüzde 148.1 oldu.Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam; ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.Fransa'da enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam etti.Ülkede enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2'ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedildi.Enerji ve gıda fiyatları Avrupa'nın devlerini vurduİspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olduğunu bildirdi.Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlattığı yardımlarla nisan ayında düşüş gösteren enflasyonun mayısta yeniden artışa geçmesi ekonomi uzmanları tarafından kaygıyla karşılandı.INE açıkladığı ön raporda, bir önceki ay yüzde 8,3'olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8,7'ye çıkmasını yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa bağladı.Uzmanlar, mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek enflasyon rakamının kaydedildiği İspanya'da nisanda görülen düşüşün geçici olduğunun mayıs verileriyle ortaya çıktığına vurgu yaptı.İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyon, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle mayısta yüzde 6,8'e çıkarak Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.İtalyan basınında yer alan haberlerde, konut, kişisel bakım ve gıda ürünü fiyatlarında artış olduğu belirtildi.