Akşener'den insanların emeklerine saygısızlık!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Meral Akşener'in orman yangınlarıyla ilgili yalanlarına cevap verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İYİ Parti Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında söylediği "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok" yalanlarına cevap verdi. Bakan Kirişci "Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı. Şu anda envanterimizde 20 uçak, geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 59 helikopterimiz var. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Atmış olduğumuz adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan asla sığmayan hadiseler." dedi.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan orman yangınına 8 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken bir yandan da siyasetteki yalanlarla mücadele sürüyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında orman yangınıyla ilgili gerekli ekipmanların olmadığı yalanına başvurdu. Akşener'in bu yalanına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber canlı yayınında cevap verdi.



"BU YIL 20 UÇAK 59 HELİKOPTER 8 İHA'MIZ VAR"

"Geçtiğimiz yıl 3 uçağımız vardı Şu anda envanterimizde 20 uçak geçtiğimiz yıl 39 helikopterimiz vardı. Bu yıl 59 helikopterimiz var. Yine geçtiğimiz yıl 4 İHA'mız vardı. Bu yıl 8 İHA artı bunlara ilave olarak bizim akıllı sistemleri de dikkate alarak onlardan gelen verileri analiz ederek karar veren bir yapay zeka uygulamamız var. Bu da hayata geçti. Bunlardan ayrı olarak da bir nevi ormanın özel harekatı olarak nitelendirilen sayıları 462 civarında olan özel birliğimiz de var. Özel ormanla mücadele ekibimiz de var. Onları da bu vesileyle söyleyelim.



"BUNLAR SİYASETİN AHLAKINA SIĞMAYAN HADİSELER"

Şunu mutlaka belirtmemiz gerekir. Siyasetin de bir edebi ahlakı olmalı. Bunu çok önemsiyorum. Kalkıp bu kadar önemli hazırlıklar yapmış kendi envanterini her bakımdan zenginleştirmiş Tarım ve Orman Bakanlığı ve bu bakanlığın sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde atmış olduğu adımları önemsizleştirmek değersizleştirmek ve tabir yerindeyse bir yalan makinesiyle sanki bunlar yapılmamış gibi bir takdim içerisinde olmak siyasetin ahlakına asla uymayan asla sığmayan hadiseler.



"BİR GENEL BAŞKAN ENVANTERDE BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLÜYOR ESEF VERİCİ"

Biz burada bu mücadeleyi verirken bir partinin genel başkanının kalkıp grup toplantısında bunların hiçbirinin olmadığını bu envanterin olmadığını söylüyor olması gerçekten esef verici, üzüntü vericidir. Bunun milletimizin takdirine bırakıyoruz. En azından gelip burada bir saat geçirmelerini tavsiye ederim. Havada ne kadar uçak ve helikopter sorti yapıyor ve bu manada aşağıdaki yangını söndürmek için mücadele ediyor.



"BU İNSANLARIN EMEĞİNE SAYGISIZLIK"

Aynı şekilde yer aletlerimiz, araçlarımız, arazözlerimiz, dozerlerimiz, iş makinelerimiz ve 1600'ün üzerinde de farklı kurumlarla beraber Orman Genel Müdürlüğümüzün tecrübeli ekibi bu mücadeleyi veriyor. Bu insanların emeğine de saygısızlık. Bu ülkeye da haksızlık. Artık bu dezenformasyon dediğimiz hadiseden bu aziz millet çok çekti.



Artık yeter diyoruz biz. Tamam güneş balçıkla sıvanamaz. Bizim bu atmış olduğumuz adımları asla gölgeleyemezler. Burada bu aziz millet hepsini görüyor ve gördü. Dün geceden beri de biz buradaki vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bu birlikteliğimiz de yangın sönene kadar devam edecek ."



MERAL AKŞENER NE DEDİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de şu yalanları sıraladı "Nitekim daha dün akşam Marmaris'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak, hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları ve bol miktarda hamaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınlarını unutmadık."





