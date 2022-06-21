Zincirlikuyu istikametinde metrobüs yandı!

CHP yönetimindeki İBB ihmalkarlıkları ile gündemde olmaya devam ediyor.Toplu taşımalardaki arızaları ile adından sıkça söz ettiren belediyenin metrobüslerinden biri bugün Edirnekapı durağında yanmaya başladı.Zincirlikuyu istikametinde metrobüsün motor kısmından Edirnekapı Durağı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.Yolcular tahliye edildi.