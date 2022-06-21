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Pençe-Kilit ve Eren Abluka operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda 5, Siirt’in Pervari ilçe kırsalındaki Eren-Abluka operasyonunda ise, 2 olmak üzere 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 21.06.2022 - 12:34 Güncelleme: 21.06.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit ve Eren Abluka operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap, Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonları devam ediyor.

Özel eğitimli komandolar ile Bordo Bereli askerlerin katıldığı operasyon kapsamında, bölgede kurulan üs alanlarına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arazide kurulan keşif gözetleme vasıtalarıyla çalışma gerçekleştirildi. Keşif çalışmaları sırasında, 5 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekâtı düzenlendi. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

SİİRT'TE ÇATIŞMA: 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt'te başlatılan Eren Abluka-17 operasyonu da deva ediyor. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca nokta istihbaratına dayalı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında teröristlerin saldırı planladığı belirlendi. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât birliklerince başlatılan hava destekli operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 2 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisi hale getirildi.
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