Okul katliamında flaş gelişme! ''Ölüme terk edilmişler!''

24 Mayıs'ta ABD Teksas'taki okul katliamının yankıları devam ediyor. 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili sular durulmuyor. Daha önce ihmal nedeniyle suçlanan polislere ait olan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca ABD ayağa kalktı. Görüntülerde polislerin tam teçhizatlı olarak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için 1 saat beklediği görülüyor.Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na 24 Mayıs'ta akşam saatlerinden düzenlenen silahlı saldırı tüm dünyayı dehşete düşürmüştüKatil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girerek katili etkisiz hale getirilmişti.Olayın vahameti ve güvenlik güçlerinin hatalı yaklaşımı başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok kesiminde tepkilerin büyümesine neden oldu.Görgü tanıkları, olay yerine gelen polislerin müdahale etmediğini iddia etmiş, eminyet de bu nedenle özür dilemişti.Görüntülerde tüfekli ve kalkanı olan çok sayıda polis memurunun ihbardan 19 dakika sonra okula girdiği; ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için yaklaşık 1 saat beklediği görülüyor.Polis, daha önce bu gecikmenin nedeni olarak ekipman eksikliğini gerekçe göstermişti. Ancak görüntüler ekipmanların polislerin yanında olduğunu gösteriyor.Elde edilen kamera görüntüleri de bunu doğruluyor. Polis, tam teçhizatlı bir şekilde saat 11.33'te okula giren saldırganın peşinden 11.52'de okula giriyor. Ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girilmiyor.Durumu ilk olarak ölen çocuklardan birinin babası ortaya çıkarmıştı. Acılı baba, polisin okula geldiğini ancak müdahale etmediğini açıklamıştı.Bir televizyon kanalına konuşan baba, 'Olay yerinde en az 40 polis memuru vardı. Ancak çok geç olana kadar hiçbir şeye müdahale etmediler' demişti.Bir diğer iddia ise çevredekilerin polise müdahale etmesi için yalvarması. Pek çok görgü tanığı polise resmen yalvardığını dile getirdi.Öte yandan Ramos'un saldırıdan önce sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla silah fotoğrafı paylaştığı kaydedilmişti.Eyalet senatörü Roland Gutierrez, Ramos'un Instagram hesabının 18. doğum gününden itibaren satın aldığı silah fotoğraflarıyla dolu olduğunu kaydetmişti.Ayrıca Ramos'un Instagram'da bir kıza mesaj atıp onu silah fotoğrafına etiketlediği de öğrenilmişti.Kadın, etiketi kaldırması üzerine 'Fotoğrafımı yeniden yayınlayacaksın' diyen Ramos'a 'Silahlarınızın benimle ne ilgisi var?' diye sormuştu. Ramos'un 'Sadece etkiletlemek istedim' dediği öğrenilmişti.Ardından da oalyın öncesi sabah saatlerinde kadına 'Sanırım yapmak üzereyim' diye mesaj atmıştı. Kadın ne yapacağını sorduğunda ise 11'den önce söyleyeceğini ifade etmişti. Ardından da kadına yine mesaj atarak 'Sana söylemek istediğim küçük bir sırrım var' demişti.Bu mesajlardan sonra dehşete kapılan kadın, 'O bir yabancıydı, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm ve ne diyeceğimi bilmiyorum. Ona cevap vermemin tek nedeni korkmamdı, keşke suçu işlememeye ikna etmeye çalışsaydım, ama bilmiyordum' ifadeleriyle Instagram'da gönderi paylaşmıştı.CNN'e konuşan Ramos'un bir okul arkadaşı ise Ramos'un kendisine de silah fotoğrafları gönderdiğini söylemişti. Ona niye bunlara sahip olduğunu sorduğunda Ramos'un kendisine 'Merak etme, artık çok farklı görünüyorum, beni tanıyamazsın' dediğini ifade etmişti.ABD Başkanı Joe Biden ise duruma sert tepki göstermişti. Biden 'Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?' demişti. Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktarmıştı.