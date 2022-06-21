NATO Zirvesi'nden ne çıktı? Türkiye'nin kararlı duruşuna dikkat çekildi!

Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulundu. İskandinav ülkelerinin bu talebini Türkiye, törere destek verdikleri gerekçesiyle reddediyor.Dün ise gözler Belçika'nın başkenti Brüksel'de idi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey isimler kritik NATO Zirvesi için bir araya geldi.Görüşmeyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in özel kalemi hazırladı. Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan ilk açıklama görüşmenin 'yapıcı' olduğu yönünde oldu.Ancak Al-Monitor isimli medya kuruluşuna konuşan bazı yetkililer, Türk heyetinin İsveç ve Finlandiya konusunda geri adım atmayı kabul etmediğini dile getirdi.Kaynaklara göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan YPG'ye desteğini kesme talebinde bulundu.Bunun yanı sıra İskandinav ülkelerinden terör örgütü FETÖ ile mücadelede de iş birliği istendi.Dün basına açıklamalarda bulunan Kalın, müzakerelerin süreceğini, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek zirvenin son tarih olmadığını vurguladı.Kalın, NATO'nun bir güvenlik ittifakı olduğu gerçeğini, İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin NATO müktesebatını bire bir uygulama ve üye ülkelerin dile getirdiği güvenlik endişelerini karşılama yükümlülükleri bulunduğunu, muhataplarına aktardıklarını belirtti.Genel olarak açık ve samimi bir görüşme ortamı olduğunu ve bu tür müzakerelerin süreceğini dile getiren Kalın, sonraki süreçte belirleyici faktörün, söz konusu iki ülkenin sahada atacağı somut adımlar olduğuna işaret etti.