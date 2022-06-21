Krizotakis: Atina, adalar konusunda 1965'ten günümüze sistematik şekilde kriz çıkarıyor

Ege Denizi’ndeki adalar konusunda 1965’ten bu yana sistematik tahrikte bulunan Yunanistan, son 15 yılda provokasyona hız verdi. Yunanistan Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar ve askeri yetkililer işgal ettikleri adalara tahrik turları düzenledi. Üst düzey Yunan yetkililer Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre gayri askeri statüde olması gereken adalarda askeri tatbikatlara katıldı. Özellikle Türkiye kara sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Keçi ve Meis gibi adalara giden Yunan siyasetçiler, Ankara’ya küstahça mesajlar gönderdi.İşte Yunanistan’ın provokasyon kronolojisi:- 6 OCAK 2009 - Yunan Cumhurbaşkanı ve belediye başkanının Aydın/Eşek Adası’nda çektirdiği fotoğrafta görülen binada “Yunanistan Cumhuriyeti Güney Ege Bölgesi On iki Ada İli Eşek Adası Nahiyesi” tabelası asılı.- 22 EKİM 2012 - Yunan Genelkurmay Başkanı Korg. Kastantinos Guinis, Rodos Adası’nda konuşlu Yunan Mekanize Tümeni birliklerini denetledi. Fotoğraflarda ABD yapımı M48 tankları da görüldü.- 26 HAZİRAN 2014 - Yunan Savunma Bakanı Dimitris Avramopoulos, Sakız Adası’ndaki Mekanize Tugayı Harekat Merkezi’ne gitti.- 21 ARALIK 2016 - Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Adalar Valisi Andreas Ilıopoulos ile birlikte Aydın/Eşek Adası’na askeri gözetleme faaliyetleri için kurulan istasyonu ziyaret etti. Türkiye’yi gözetleyen işgalci Yunan askeriyle birlikte poz verdi.- 14 MART 2017 - Taşoz Adası’nda askeri tatbikat yapıldı.- 16 NİSAN 2017 - Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis ile birlikte Eşek Adası’na gitti. Kammenos, Türk hava sahasında uçtukları uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne, “Yunan hava sahasındayız. Yunan Savunma Bakanıyım” diye cevap verdi. Türk hava kontrolörünün ısrarlı uyarısı üzerine Kammenos, Türkçe küfretti.- 28 NİSAN 2017 - Bulamaç Adası’ndaki 40 kişilik Yunan milis gücü 3 gün süren tatbikat yaptı.- 31 MAYIS 2017 - Bozbaba Adası’ndaki askeri tatbikatta 105 mm çekili obüs bataryasından atış yapıldı.- 5 TEMMUZ 2017 - Yunan ASDEN Adalar Komutanı Korgereral Nikoleos Manolakos, Limni Adası’ndaki Yunan Mekaniza Tugayı’nın silah depolarını incelemeye gitti. Servis edilen görüntülerde ABD yapımı TOW tanksavarlar dikkat çekti.- 11 ARALIK 2017 - Sisam Adası’nda uçaksavarlarla atış yapıldı. Adada konuşlu Yunan Mekanize Tugayı’na ait tankların namluları Türkiye’ye çevrilmiş şekilde fotoğraf verildi.- 6 EKİM 2018 - Yunan askerleri, Taşoz Adası’nda Parmenion-2018 tatbikatı yaparken görüntülendi.- 25 MART 2018 - Eşek Adası’nda Yunan askerlerin katılımıyla sözde “Yunan Bağımsızlık Günü ve Yunan Milli Bayramı” kutlaması yapıldı.- 31 EKİM 2018 - Sakız Adası’ndaki tatbikatta Yunan Mekanize Tugayı toplu birlikleri atış yaptı.- 19 MART 2019 - Yunan askerleri Sakız Adası’nda ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcı ile tatbikat yaparken görüntülendi.- 11 NİSAN 2019 - Yunan Kara Kuvvetleri Denetleme Heyeti Başkanı Korgeneral Antonios Nomikos, Aydın/Hurşit Adası’nda konuşlu Yunan Kara Üssü’nü denetlemeye gitti.- 18 HAZİRAN 2019 - Nomikos iki ay sonra da Rodos Adası’ndaki Yunan askerlerini denetledi.- 2 TEMMUZ 2019 - Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kambas, Limni Adası’nda Yunan Mekanize Tugayı birliklerini denetlerken boy gösterdi.- 6 OCAK 2022 - Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Gavda Adası’nda Ortodokslar için kutsal olan Acı Su Yortusu’na katıldı. Küçük limanda askeri törenle karşılanan Sakelaropulu, adada görevli Hava İndirme Bölüğü askerlerinin taşıdığı Yunan sancağını selamladı. Cumhurbaşkanına, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nin Gavdos’a atadığı iki papaz da eşlik etti.- 17 HAZİRAN 2022 - Yunanistan son olarak 3 gün önce gayri askeri statüdeki Limni Adası’na F-16 indirdi.- 31 MART 2020 - Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sismik faaliyetlerin ardından, Yunanistan Meis Adası’na turistik botlarla tam teçhizatlı asker çıkarttı.- 28 AĞUSTOS 2020 - Fransız haber ajansı AFP, servis ettiği fotoğraflarla Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası’na indiğini duyurdu. Ajans, kamuflajlı ve silahlı askerlerin Blue Star adlı gemiye bindikleri ve indikleri ana dair fotoğraflar yayımladı.- 6 OCAK 2018 - Yunanistan’da siyasetçiler de giriştikleri tahriklerle sürekli tansiyonu yükseltti. Yunanistan’ın eski Başkakanı Aleksis Çipras, 6 Ocak 2018’de beraberindeki Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis ile birlikte Muğla’ya 8 kilometre uzaklıktaki gayri askeri statüdeki Keçi Adası’na gelerek adadaki askeri birliği denetledi. Yunan Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan görüntüler Türkiye’den erişime kapalı tutuldu.- 29 HAZİRAN 2020 - Yunan işgali altındaki Aydın’a bağlı Eşek Adası da Yunanistan’ın provokasyona imza attığı adalardan birisi. Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve seçildikten 4 ay sonra Eşek Adası’na gitti. Sakelaropulu Türk toprağı olan Eşek Adası’na helikopterle geldi. 4 saat adada kalan Sakelaropulu askeri birliklerle poz verdi. Yunan Cumhurbaşkanı adadaki anı defterine tahrik kokan ifadeler yazdı: “Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız.”- 13 EYLÜL 2020 - Yunan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Meis Adası’nda sözde kurtuluş törenine katıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 F-16 refakatinde orduya ait helikopterle gitti.- 3 HAZİRAN 2022 - Aynı tahrike Yunanistan’ın mevcut Başbakanı Kiryakos Miçotakis de imza attı. 3 Haziran 2022’de Keçi Adası’na gelen Miçotakis, Yunan askerleriyle poz verdi. Yunan hücum botları da adanın etrafında devriye gezdi. Türkiye’nin 6 millik karasuları içindeki Keçi Adası, Yunanistan’a 320, Marmaris’e 8 kilometre mesafede.Yunan askerlerinin adalar başta olmak üzere yaptığı tüm askeri tatbikatlarda, Trakya’yı ele alan planlar dahilinde hareket ettiği belirtiliyor. Bu plan doğrultusunda Türk askeri kuvvetleri Ege kıyılarında durduruluyor. Yunan ordusu ise Meriç sınırından ilerleyip Trakya içlerine kadar işgal ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Amerikan CBS televizyonunda yayımlanan bir harita da bölgede yapılmak isteneni gözler önüne serdi. İstanbul haritada Ekümenik Patrikhane şehri, Trakya da Yunanistan toprağı olarak gösteriliyor. Söz konusu haritayı Yunan Pentapostagma gazetesi de gündeme getirdi. Gazete bu haritayı “ABD Ankara’yı 96 saatte işgal edecek” sözleriyle servis etti.