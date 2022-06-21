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Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

Konya’da FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 21.06.2022 - 11:00 Güncelleme: 21.06.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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