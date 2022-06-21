Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
Konya’da FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından 3'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.