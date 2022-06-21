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İstanbul'un metro gerçeği! 3 yıldır tek bir ilerleme yok!

İstanbul'un metro gerçeği: CHP'li İBB göreve geldiğinden bu yana tek bir projeye başlanmadı

İstanbul'un metro gerçeği! 3 yıldır tek bir ilerleme yok!
Ekleme: 21.06.2022 - 16:22 Güncelleme: 21.06.2022 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un metro gerçeği! 3 yıldır tek bir ilerleme yok!
AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenmeyi alışkanlık haline getiren CHP'li İBB, İstanbul'un çeşitli noktalarına 'Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir' yazılı afişler astı. İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden bu yana yeni bir metro inşaatına başlanmadığı gibi AK Parti'nin açmak üzere olduğu metrolarda da 3 yıldır herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

İstanbul'un metro gerçeği! 3 yıldır tek bir ilerleme yok!

İstanbulun metro gerçeği: CHPli İBB göreve geldiğinden bu yana tek bir projeye başlanmadı

İBB, İstanbul'un çeşitli noktalarına 'Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir' yazılı afişler astı

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen CHP'li İBB, İstanbul'un çeşitli noktalarına 'Dünyada aynı anda 10 metro yapan tek şehir' yazılı afişler astı. Ancak CHP'li İBB'nin 'yapıyoruz' diyerek reklamını yaptığı tüm metroların yapımına AK Parti döneminde başlandı.

İBB DÖNEMİNDE İNŞAATLAR DURDU

2019 yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçen İBB'de yeni bir metro inşaatına başlanmadı. İBB yönetimi, AK Parti döneminde açılışına az bir zaman kalan metro inşaatlarını ise durdurdu. İBB'nin resmi internet sitesinde bu metroların inşaatlarının ne durumda olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ise rastlanmadı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde AK Parti döneminde temeli atılan spor salonlarının açılışını yapan ve projeleri sahiplenen İBB'ye tepki göstermişti. İBB için 'Kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı.'
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