İstanbul Barosu'ndan skandal açıklama!

İstanbul Barosundan sokak köpeği kurultayı: Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görülüyor

İstanbul Barosu'nun 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlıklı kurultayına katılan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın kamuoyuna yansıyan ifadeleri büyük tepki çekti. Yasaklı ırkların salınması gerektiğini, köpeklerin çocukları av olarak görmesinin içgüdüsel olduğunu belirten Yalçın, köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görüldüğünü dile getirdi. Ebru Yalçın'ın skandal ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor.



İstanbul Barosundaki köpek saldırılarını meşrulaştırma kurultayında akla ziyan sözler: Daha çok ısırmıyorlarsa olgunluklarından



İstanbul Barosu'nda 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlıklı kurultayda Başıboş köpek saldırıları adeta meşrulaştırılmaya çalışıldı.



Türkiye'nin dört bir yanından başıboş köpeklerin ölümlü ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıları sıkça gündeme geliyor. Ölümlü vakaların giderek artması nedeniyle bir dizi önlem alınarak yasaklı ırklar için yeni kurallar getirildi.



Sokaklarda tam anlamıyla can güvenliği sağlanamamışken, saldırıları görmezden gelen kesimin eylem ve açıklamaları adeta kanayan yaraya tuz basıyor.



Son olarak İstanbul Barosu 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla kurultay düzenledi.



Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın konuk İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.



Konuşmacılardan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın skandal açıklamaları büyük tepki topladı.



'YASAKLI IRKLAR SALINMALI'

Sözlerine 'Yasaklanması gereken hayvan mı, insan mı?' ifadeleriyle başlayan Ebru Yalçın, sokaklardaki başıboş köpekler yetmiyormuş gibi yasaklı ırkların da salınmasını istedi.



İTİRAF GİBİ SÖZLER: KENDİ BÖLGESİNDEKİ İNSANA SALDIRIYOR

Başıboş köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan Ebru Yalçın, sokakların köpekler tarafından kendi bölgesi olduğunu ve kendi bölgesinden geçen vatandaşlara saldırdığını itiraf etti.



AKLA ZİYAN BENZETME: EVİNİZE GİRSE SALDIRMAZ MISINIZ

Kamusal alan olan sokakların başıboş köpeklerce mesken tutulduğunu itiraf eden Ebru Yalçın, 'Biri sizin evinize girmeye çalıştı, ve siz buna tepki koydunuz. Bu tepki normaldir' demesi şaşkınlığa neden oldu.



'ÇOCUKLARI AV OLARAK GÖRMEK İÇGÜDÜSELDİR'

Saldırı nedenlerini açıklayan ve 17 tip agresyon olduğunu belirten Ebru Yalçın, köpeklerin çocukları av olarak gördüğünü itiraf etti.



Yalçın, 'Bunların bazıları tedavi edilebilir, bazıları ise tedavi edilemez. Bunlar içgüdüseldir çünkü' ifadesini kullandı.



'KAÇMAK' İNSAN HATASI

Köpeklerin saldırılarını meşru gösteren ve hiçbir kabahat yüklemeyen Ebru Yalçın, çocukların kaçmasını “insan hatası” olarak değerlendirerek, “Evet, bütün köpekler ısırabilir” dedi.





İlginç açıklamalarını sürdüren Yalçın, önlemin insanda alınacağını belirterek, “Tehlikeli ırklara karşı önlem alınabilir. Ama kimde alacağız? Önlemi insanda alacağız, hayvanda değil” diye konuştu.

Köpeklerle aynı statüde olduğunu da belirten Yalçın, “Bütün köpeklerin evlerinde ebeveynleriyle beraber... Bakın sahip demiyorum. Bu sahip kelimesinden de hiç hoşlanmıyorum. İş başka noktalara gidiyor. Kimse kimsenin sahibi değil. Sadece beraber yaşamayı seçiyoruz” hezeyanında bulundu.



'SALDIRILAR OLUYOR OLACAK DA'

“Köpek saldırıları var mıdır, vardır. Köpek saldırıları çok normal, olacaktır. Beraber yaşıyoruz” diyen Ebru Yalçın, “Ortada bir gerçek var. Köpek saldırıları oluyor mu, oluyor, olacak da. Ne siz bir ırkı yasakladığınızda bu iş bitecek, ne de bütün hayvanları barınağa koyduğunuzda bu iş bitecek. Bu çok normal bir şey' ifadeleriyle saldırıları normalleştirmeye çalıştı.



İstanbul Barosu'ndan sokak köpeği kurultayı: Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görülüyor



İstanbul Barosu'ndan sokak köpeği kurultayı: Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görülüyor

İstanbul Barosu'nun düzenlediği 'Yasaklanan Köpek Irkları' kurultayında konuşma yapan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın, köpeklerin saldırganlığına ilişkin sözleri gündemde. Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görüldüğünü savunan Yalçın, “Çoğu durumda daha çok ısırılmayı görmüyorsak köpeklerin olgunluğundandır bizim değil” dedi.



Köpekleri kutsallaştıran Hinduları hatırlatan ifadeler kullanan Ebru Yalçın, “Köpeği sevmeyebilirsiniz ama köpeğe ve haklarına saygı duymak mecburiyetindesiniz” diye konuştu.



'DAHA FAZLA ISIRILMA GÖRMÜYORSAK KÖPEKLERİN OLGUNLUĞUNDAN'

Skandal ifadelerde bulunarak köpeklerin 'merhameti' sayesinde daha fazla saldırı olmadığını iddia eden Ebru Yalçın, “Geliyor böyle sanki kırk yıllık kendi köpeği gibi o kadar şiddetli seviyor ki, ya köpek bakıyor şöyle bir, aslında diyor ki, ‘Ne haddine, ne yapıyorsun!' diyor. Fakat gerçekten çoğu durumda, eğer daha fazla ısırılmayı görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir, insanların değil. O yüzden bizim ilk önce çocukları, ama çocuklardan önce de büyükleri, 18 yaş üstü erkekler daha fazla ısırılıyorsa, önce onları eğitelim” diye konuştu.

