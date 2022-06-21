HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde! PKK'lı teröristin gözaltına alınması hakkında algı operasyonu!

Terör örgütüne karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken, ortalığı karıştırmak isteyen, halkı kin ve nefretle beslemek isteyen fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı.GERGERLİOĞLU İFTİRA ATIP PKK'YA KALKAN OLDUVan'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında PKK'lı olduğu belirlenen bir şahsın gözaltına alınırken bölgede bulunan köylüler zanlıyı askerlerin elinden almaya kalkıp, taşkınlık çıkarınca ortalığı yatıştırmak ve düzeni sağlamak adına Mehmetçik havaya ateş açtı.Bu olayın görüntülerini paylaşan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk askerini karalama ve bölgede bulunan halkla ile askerler arasında sorun çıkarma sinsiliğiyle olayı çok farklı göstermeye çalıştı. Askerlerin zorbalık yaptığını dile getiren Gergerlioğlu, atılan taşları, askerlerin üzerine yürüyen kalabalığı görmezden gelerek gözaltına alınan bir PKK'lı teröristin de adeta savunuculuğunu üstlendi.PKK/KCK ÜYESİ VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARVan Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.JANDARMAYA TAŞ ATILDIM.E.A.'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.GERGERLİOĞLU FETÖ'CÜLERİN YALANLARIYLA SAHNELERDETürk askerine karşı yapmaya kalkıştığı bu çirkin karalama kampanyası elinde patlayan Gergerlioğlu'nun bu ilk vukuatı değil. HDP'li milletvekili daha önce FETÖ'cülerin sık sık dillendirdiği 'Çıplak arama' yalanını da ortaya atmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerle bu durumun da yalan olduğu anlaşıldı.FETÖ'CÜ ENES KANTER'LE SAMİMİGergerlioğlu'nun internetten Enes Kanter'in aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle aynı video konferansta görülen Gergerlioğlu'nun, FETÖ yalanlarını nasıl elde ettiği belli oldu.FETÖ'NÜN PROVOKATİF HABERLERİNİN BAŞROLÜNDEGergerlioğlu'nun ortaya attığı skandal iddiaları FETÖ'nün sosyal medyadaki trolleri ve medya yayın organları, ortalığı karıştırmak ve algı operasyonu için devreye giriyor.'KABAKÇIĞLU ÖLÜME TERK EDİLDİ' YALANIFETÖ'nün avukatlığını yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bir yalanı daha çürütüldü. Gümüşhane'de tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölüme terk edildiğini ve ihmal sebebiyle öldüğünü iddia eden Gergioğlu'nu yalanlayan belge ortaya çıktı. Mustafa Kabakçıoğlu'nun nefes darlığı şikayeti varken kendi isteğiyle tedaviye gitmediği belirlendi.YALANLA ABDEST!HDP'li milletvekilleri ve bazı haber sitelerinin; Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.Ankara'da güneşin saat 06.44'te doğduğu, emniyet tarafından gözaltı işleminin ise 06.50'de başladığı bildirildi.CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DA PKK KANALLARINDACHP'liler, terör örgütü PKK'nın yayın organlarının vazgeçilmez konukları oldu. HDP'ye destek mesajları verildi, hükümet ve güvenlik güçleri hedef alındı.TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I SAVUNDUSİHA karşıtlığı ile bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yayına çıkmakla kalmadı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu. Tanrıkulu, 'Abdullah Öcalan İmralı'da hükümlüdür. Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis var. O kurallar içerisinde görüşme hakları var. Avukatlarıyla görüşme hakkı var, yakınlarıyla görüşme hakkı var. Bunları kaldıramazsınız.' İfadelerini kullandı.GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADITanrıkulu, hendek olayları sürecinde de PKK'nın yayın organında güvenlik güçlerini suçladı.Tanrıkulu, 'Şimdi yerle bir ettiler. Bunu söylemekten beis duymuyorum, düşman ceza hukuku uygulandı.' dedi.SİHA'YI DA HEDEF ALMIŞTITürkiye'nin ürettiği SİHA'lara düşman olan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, iktidara gelirlerse Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti.